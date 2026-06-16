La Nazionale italiana femminile di pallavolo si prepara a un nuovo, cruciale impegno nella Volleyball Nations League. Le azzurre, guidate in campo da capitan Cambi e sotto la direzione tecnica del commissario tecnico Julio Velasco, scenderanno in campo per affrontare la Repubblica Ceca. Questa sfida, valida per la prima giornata della Pool 5, si terrà a Pasig City, nelle Filippine, con il fischio d’inizio fissato per le ore 10:00 italiane di mercoledì 17 giugno.

L'Italia arriva a questo appuntamento con un bilancio positivo dalla precedente tappa di Brasilia, dove ha collezionato tre vittorie e una sola sconfitta.

Questi risultati hanno permesso alla squadra di consolidare la sua posizione, piazzandosi al terzo posto della classifica generale, subito dietro le formazioni ancora imbattute di Brasile e Giappone. L'obiettivo primario per le azzurre è conquistare il quarto successo nella fase intercontinentale, un passo fondamentale per avvicinarsi alle ambite Finals di Macao.

La solidità e la continuità dimostrate finora sono un chiaro segnale delle ambizioni italiane. I successi ottenuti contro la Bulgaria e l'Olanda, entrambi con un netto 3-0, e la vittoria per 3-1 contro la Turchia, evidenziano la forza del gruppo. L'unica battuta d'arresto è giunta al tie-break contro il Brasile, un match comunque combattuto che ha mostrato la capacità della squadra di tenere testa anche alle avversarie più quotate.

La Repubblica Ceca: un avversario in grande forma

Sul fronte opposto, la Repubblica Ceca si presenta a Pasig City con grande determinazione e un morale elevato. La formazione ceca ha infatti concluso la prima settimana di gare, svoltasi a Nanjing, con un eccellente bilancio di tre vittorie e una sola sconfitta. Tra le loro prestazioni più significative, spicca il convincente successo ottenuto contro le padrone di casa della Cina, un risultato che ha dimostrato il loro potenziale. A ciò si aggiungono le vittorie contro il Belgio e la Thailandia, confermando la loro crescita nel torneo. L'unico stop incassato è stato per mano della Polonia, ma questo non ha intaccato la fiducia della squadra, che mira a continuare a sorprendere nella competizione.

Dettagli del match e copertura televisiva

Il confronto tra Italia e Repubblica Ceca, in programma mercoledì 17 giugno, si svolgerà nella vibrante cornice di Pasig City, parte dell'area metropolitana di Manila. Per tutti gli appassionati che desiderano seguire la partita, è importante sapere che la diretta non sarà disponibile sui canali in chiaro. Sarà invece possibile accedere alla trasmissione collegandosi a DAZN oppure a VBTV, la piattaforma ufficiale dedicata alla Volleyball World, che garantiranno la copertura integrale dell'evento.

Per quanto riguarda le condizioni meteorologiche previste per la giornata dell'incontro a Pasig City, si attendono condizioni di tempo asciutto e caldo durante le ore mattutine, con temperature che oscilleranno tra i 26°C e i 32°C.

Nel corso del pomeriggio, è previsto un graduale aumento della nuvolosità, con la possibilità di acquazzoni sparsi e la presenza di venti deboli di brezza. Queste condizioni potrebbero influenzare l'ambiente di gioco, aggiungendo un ulteriore elemento di interesse alla sfida.