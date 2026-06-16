Il numero uno del mondo, Jannik Sinner, si prepara a un atteso rientro in campo la prossima settimana. Dopo aver ripreso gli allenamenti intensivi nei giorni scorsi, l'atleta italiano parteciperà al prestigioso ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, un torneo esibizione che si terrà sull'erba dell'esclusivo Hurlingham Club di Londra. L'appuntamento è fissato dal 23 al 27 giugno, e vedrà Sinner affiancato da altri talenti italiani come Flavio Cobolli e Luciano Darderi, promettendo spettacolo e un'importante preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il prestigio del Giorgio Armani Tennis Classic

Il ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, fondato nel 1994, si è affermato negli anni come uno degli appuntamenti più seguiti e apprezzati nel circuito tennistico internazionale, specialmente in vista della stagione su erba. La sua reputazione è cresciuta grazie alla partecipazione costante di alcuni dei più grandi nomi del tennis mondiale, tra cui leggende come Novak Djokovic, Rafael Nadal, Pete Sampras e la stella emergente Carlos Alcaraz. Questo torneo non ufficiale offre ai campioni un'opportunità unica per affinare la propria tecnica e ritrovare le sensazioni sul campo in erba in un contesto meno pressante rispetto ai tornei ufficiali del circuito ATP.

Il rientro di Sinner: focus su Wimbledon

La presenza di Jannik Sinner a questa esibizione londinese assume un significato particolare e strategico. Per il numero uno mondiale, si tratta di un ritorno in campo cruciale, un'occasione fondamentale per ritrovare il ritmo partita e la confidenza necessaria sulla superficie in erba, notoriamente una delle più tecniche e veloci. Questa partecipazione è strategicamente importante in vista del torneo di Wimbledon, il terzo Grand Slam della stagione, dove Sinner è atteso come uno dei protagonisti principali. Avendo saltato i tornei ufficiali sull'erba quest'anno, l'evento all'Hurlingham Club gli permetterà di testare il proprio stato di forma e di adattarsi alle specificità del gioco su questa superficie prima dell'inizio del prestigioso appuntamento londinese.

Copertura televisiva esclusiva su SuperTennis

Gli appassionati di tennis in Italia potranno seguire da vicino le performance di Jannik Sinner e degli altri azzurri. La Federazione Italiana Tennis ha infatti confermato che l'intero evento sarà trasmesso in esclusiva da SuperTennis, garantendo una copertura completa e dettagliata di tutte le partite e degli highlights del ‘Giorgio Armani Tennis Classic’, portando l'atmosfera dell'Hurlingham Club direttamente nelle case degli spettatori e offrendo un'anteprima del grande tennis su erba.