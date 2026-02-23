Alla vigilia del ritorno dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt, Cristian Chivu ha parlato con determinazione, sottolineando come l’Inter, pur avendo perso 3-1 all’andata, abbia il dovere di provarci e la consapevolezza di poter ribaltare il risultato.

Il messaggio di Chivu

“Abbiamo il dovere di provarci, dobbiamo entrare in campo fiduciosi. Se c’è una squadra che può ribaltarla, è l’Inter. Ma non sarà semplice, non dobbiamo perdere equilibrio e fiducia”, ha affermato il tecnico nerazzurro, evidenziando l’importanza di un approccio sereno e concentrato.

Chivu ha aggiunto: “Una gara dura 100 minuti, a volte anche 120 più i rigori. Dobbiamo essere pronti dall’inizio. Non dobbiamo avere la disperazione di fare subito gol, per poi essere sorpresi da quello che non accade in campo. Dobbiamo gestire i momenti”. Ha inoltre ricordato le difficoltà incontrate in Norvegia: “Sapevamo che non sarebbe stato semplice in Norvegia, per il campo e il clima. Speriamo che non accada di nuovo”.

Rispetto per l’avversario e concentrazione sul ritorno

Alla domanda se sarebbe una vergogna uscire contro il Bodo, Chivu ha risposto con fermezza: “Nel calcio non c’è la vergogna. C’è il lavoro di una società e di una squadra, bisogna accettare e rispettare l’avversario.

Abbiamo grande rispetto per il Bodo, che ha fatto bene contro grandi squadre. Noi rispettiamo i nostri avversari, facciamo i complimenti per il loro progetto. Ma non proviamo vergogna, all’andata abbiamo cercato di essere la nostra variante migliore, loro sono stati più bravi e gli abbiamo fatto i complimenti”.

Chivu ha poi chiarito che il vantaggio in campionato non cambia l’approccio alla Champions: “Il +10 sul Milan non cambia l’approccio. Sappiamo che abbiamo perso 3-1 all’andata. Il campionato non c’entra assolutamente niente. Se vogliamo avere una possibilità di passare il turno, dobbiamo essere la nostra migliore versione, senza pensare ad altro”.

Le chance di rimonta dell’Inter

Secondo alcune analisi, l’Inter avrebbe circa il 45% di possibilità di ribaltare il risultato contro il Bodo/Glimt, una stima prudente ma non priva di fiducia.

Altri esperti ritengono la squadra nerazzurra più favorita, assegnando fino al 55% di probabilità di rimonta. Si evidenzia come, tra le squadre italiane impegnate nei playoff, l’Inter sia considerata quella con maggiori chance di qualificarsi agli ottavi.