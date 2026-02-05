La Cremonese si prepara alla sfida di lunedì contro l’Atalanta con l’obiettivo di recuperare uomini e condizione. L’allenatore Davide Nicola valuta con attenzione i nuovi innesti di mercato, pronti a giocarsi un ruolo da protagonisti.

Difesa: Luperto può partire titolare

In difesa, Sebastiano Luperto potrebbe scendere subito in campo da titolare, approfittando della condizione non ottimale di Bianchetti.

Centrocampo: fisicità e concorrenza

A centrocampo, Morten Thorsby e Youssef Maleh spingono per un posto tra gli undici titolari. Le condizioni non perfette di Vandeputte e l’infortunio di Bondo aprono spazio a soluzioni più fisiche in mezzo al campo.

In attacco, Milan Djuric appare difficile da vedere dall’inizio, ma lo spezzone giocato contro l’Inter ha lasciato buone sensazioni e lo rende una possibile carta importante a gara in corso.

Il mercato invernale e i profili scelti

Il mercato invernale ha portato alla Cremonese quattro innesti mirati – Luperto, Thorsby, Maleh e Djuric – scelti per rispondere a esigenze precise emerse nel corso della stagione. In difesa, Luperto, proveniente dal Cagliari, offre affidabilità ed esperienza, ideale per il ruolo di braccetto sinistro nel 3‑5‑2 di Nicola, ma capace anche di agire da centrale puro.

Il centrocampo è il reparto maggiormente rinforzato: Thorsby garantisce fisicità, dinamismo e capacità di palleggio, mentre Maleh, già protagonista contro l’Inter, porta qualità, quantità e aggressività, rappresentando una valida alternativa a Vandeputte.

In attacco, Djuric offre una soluzione offensiva alternativa, con caratteristiche da prima punta “alla vecchia maniera”. La squadra è al lavoro per recuperare uomini e condizione in vista della partita di lunedì contro l’Atalanta. I nuovi acquisti si candidano a diventare protagonisti, offrendo a Nicola soluzioni diverse nei reparti chiave.