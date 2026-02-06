Davide Nicola è stato insignito del premio ‘Allenatore Gentleman Serie B 2024/2025’, istituito in memoria di Gigi Simoni. Il riconoscimento sarà consegnato martedì prossimo a Milano, nella sede della Lega Serie B, alla presenza della famiglia Simoni e del presidente della Lega, Paolo Bedin.

Motivazione e contesto del premio

La motivazione del premio sottolinea come Nicola, al pari di Simoni, abbia conseguito ottimi risultati come allenatore, dimostrando al contempo grande stile e incarnando quei principi sportivi che ha sempre portato con sé in campo e in panchina.

Paolo Bedin ha dichiarato: “Ricordo Simoni come l’allenatore più vincente della Serie B, ma soprattutto un uomo che si è contraddistinto per stile e modi nello svolgimento del proprio ruolo. Mi pare dunque più che opportuno che la famiglia della B lo ricordi attraverso questo premio in quanto protagonista virtuoso della nostra storia”.

Modalità di assegnazione e cerimonia

Il premio, organizzato dal Premio Gentleman di Gianfranco Fasan in collaborazione con la Lega Serie B, è stato assegnato tramite votazione da parte dei venti allenatori della Serie BKT. Nicola succede a Claudio Ranieri, vincitore in precedenza, e riceverà la Torretta di San Siro, simbolo del riconoscimento. La cerimonia si terrà martedì 10 febbraio alle ore 15:30 presso la Torretta di San Siro a Milano.

Alla consegna saranno presenti, oltre alla famiglia di Simoni e al presidente Bedin, anche l’organizzatore Gianfranco Fasan, gli amici e giornalisti Luca Tronchetti e Alberto Cerruti, e il presidente del CONI CRL Marco Riva.