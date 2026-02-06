Giovanni Simeone è pronto a tornare in campo. Il centravanti del Torino, fermo dal 13 gennaio a causa di un trauma al polpaccio rimediato durante la gara di Coppa Italia contro la Roma, ha affidato ai social un messaggio carico di entusiasmo: “Eccomi! Che voglia di tornare sul campo… Forza Toro”. Il tecnico Baroni lo attende con fiducia, e Simeone ha già nel mirino la trasferta di domani sera sul campo della Fiorentina.

Il percorso di recupero e il ritorno imminente

Simeone si è fermato lo scorso 13 gennaio durante la partita di Coppa Italia contro la Roma, a causa di un doloroso trauma al polpaccio.

Dopo settimane di lavoro per il recupero, l’attaccante granata ha voluto condividere con i tifosi la sua impazienza di tornare a disposizione, pubblicando un post sui social con la frase “Eccomi! Che voglia di tornare sul campo… Forza Toro”. Il tecnico Baroni, che ha seguito da vicino il suo percorso, sembra pronto a reintegrarlo nella rosa in vista della trasferta di domani sera contro la Fiorentina.

Il contesto della trasferta a Firenze

La partita contro la Fiorentina rappresenta un’occasione importante per il Torino e per Simeone in particolare. Dopo un mese di stop, il centravanti granata potrebbe tornare a dare il suo contributo in attacco, offrendo nuove soluzioni offensive a Baroni. Il messaggio social, oltre a testimoniare la sua voglia di tornare, rappresenta un segnale chiaro della sua determinazione a rientrare in campo quanto prima.

Il post social e l’attesa della conferenza stampa

Il post di Simeone è apparso questa mattina su Instagram, pochi minuti prima della conferenza stampa del tecnico Baroni, prevista per le 13.30. Il messaggio, semplice ma efficace, è stato interpretato come un chiaro indizio della sua prossima convocazione per la trasferta di domani sera a Firenze.