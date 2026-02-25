Il nuovo allenatore del Torino FC, Roberto D’Aversa, ha affidato ai social le prime impressioni dopo il suo arrivo a Torino, raccontando le sensazioni vissute nella città e nel club granata.

Un messaggio carico di storia e sentimento

“Il Grande Torino, Superga, la Mole, le Alpi, il Po, il Granata. La Storia del calcio e d’Italia. Mi emoziona sapere che faccio parte anche io di questo universo di passioni, popolarità e sentimenti che si chiama Toro”: con queste parole, D’Aversa ha descritto il suo stato d’animo dopo le prime ore nel capoluogo piemontese.

Il contesto dell’incarico

L’allenatore è stato chiamato dal presidente Urbano Cairo per sostituire l’esonerato Marco Baroni. Il suo debutto in panchina è fissato per domenica alle 18 allo stadio Olimpico Grande Torino contro la Lazio.

Il clima attorno al Toro

La contestazione dei tifosi nei confronti della società non si è placata con il cambio in panchina. Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio, davanti ai cancelli del Filadelfia, è comparso uno striscione offensivo rivolto al presidente Cairo, accompagnato da una significativa quantità di letame, simbolo della frustrazione dei sostenitori per la stagione finora deludente.