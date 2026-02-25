È arrivato il giorno di Juventus-Galatasaray, una partita che rappresenta molto più di un semplice ritorno europeo. Allo Stadium va in scena uno spartiacque vero e proprio per il destino continentale dei bianconeri, chiamati a un’impresa complicatissima ma non impossibile: ribaltare il 5-2 subito all’andata dei sedicesimi di Champions League. Un risultato pesante, maturato in un contesto dove la squadra turca ha dimostrato di saper colpire chiunque davanti al proprio pubblico, ma che non ha cancellato del tutto le ambizioni europee della Vecchia Signora.

Stasera servirà una Juventus diversa, feroce, lucida e soprattutto consapevole che ogni dettaglio potrà fare la differenza.

Aggressività e coraggio: la Juve deve segnare subito

Gli uomini di Luciano Spalletti dovranno impostare una gara ad altissima intensità sin dal primo minuto. L’obiettivo è chiaro: trovare almeno un gol nel primo tempo per riaprire il discorso qualificazione e trascinare il match nella ripresa con inerzia e convinzione. La Juventus non potrà permettersi calcoli o attese prolungate, perché il tempo è il primo avversario da battere. Paradossalmente, però, la sfida più ardua non sarà quella di colpire un Galatasaray che già all’andata ha mostrato fragilità nella propria retroguardia, bensì quella di non subire reti.

Con un passivo di tre gol da recuperare per portare la sfida almeno ai supplementari, ogni concessione potrebbe risultare fatale e la gara dell'Inter di ieri ne è l'esempio lampante. La linea difensiva bianconera sarà quindi chiamata a una prestazione impeccabile contro avversari rapidi e letali come Victor Osimhen e Noa Lang.

Recuperi chiave e speranze offensive

In questo scenario ad altissima tensione, Spalletti può però aggrapparsi a qualche notizia positiva. Il tecnico toscano ritrova Kenan Yildız, uscito acciaccato e con una vistosa fasciatura al polpaccio nell’ultima gara di campionato contro il Como, e Jonathan David, fermo ai box da circa dieci giorni. Due recuperi fondamentali, che restituiscono qualità, imprevedibilità e profondità a un reparto offensivo chiamato a fare la differenza.

Insieme a loro, è presumibile l’impiego di Francisco Conceicao, altro elemento capace di accendere la manovra e creare superiorità numerica. A questo trio il compito di scardinare la difesa turca e alimentare una rimonta che, per quanto difficile, rappresenta l’ultima occasione per dare un senso europeo alla stagione della Juventus.