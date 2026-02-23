Il Torino è sempre più vicino a definire l’accordo con Roberto D’Aversa per la panchina della squadra. Il presidente Urbano Cairo e il direttore sportivo Gianluca Petrachi stanno ultimando gli ultimi dettagli con il tecnico, nato nel 1975, che dovrebbe sottoscrivere un contratto fino al termine della stagione in corso.

Dettagli dell’intesa e staff tecnico

Il contratto proposto a D’Aversa avrà validità fino alla conclusione dell’annata sportiva. È previsto inoltre il ritorno di Salvatore Sullo nello staff tecnico, con il ruolo di vice allenatore.

Sullo vanta già un’esperienza pregressa al Torino, dove ha ricoperto il ruolo di collaboratore di Gian Piero Ventura tra il 2011 e il 2016.

Contesto e motivazioni del cambio di guida tecnica

La decisione di puntare su D’Aversa matura in seguito a una serie di risultati non in linea con le aspettative. Marco Baroni è ormai prossimo all’esonero, con la dirigenza che ha optato per un cambio di rotta nel tentativo di invertire la tendenza negativa.

Ulteriori conferme sull’accordo

