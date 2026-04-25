Gleison Bremer, il solido difensore centrale della Juventus, ha messo in evidenza l'importanza capitale della prossima trasferta a San Siro contro il Milan. Durante la conferenza stampa tenutasi alla vigilia dell'atteso confronto, il calciatore brasiliano ha espresso con chiarezza la posta in gioco: “Mancano poche giornate, sappiamo che contro il Milan non sarà facile: se vinciamo domani, è quasi fatta per la qualificazione alla Champions League”. Le sue parole sottolineano la determinazione della squadra nel raggiungere l'obiettivo europeo.

Bremer ha proseguito, enfatizzando la necessità di mantenere una costanza di rendimento elevata: “Noi faremo la nostra partita, è importante dare continuità di prestazioni e di risultati”.

Il difensore ha inoltre attribuito la visibile crescita della squadra nelle ultime settimane a un cambiamento significativo nel calendario degli impegni: “Da quando giochiamo una volta a settimana, abbiamo molto più tempo per lavorare: la squadra sta crescendo, lo si vede molto chiaramente sul campo”. Questo periodo di maggiore disponibilità per gli allenamenti ha permesso al gruppo di affinare schemi e migliorare l'amalgama.

La sfida decisiva di San Siro

La scelta di Bremer come protagonista della conferenza stampa pre-partita della Juventus contro il Milan riflette la crucialità dell'incontro. Il difensore ha incontrato i rappresentanti dei media presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium, ribadendo l'obiettivo primario della squadra.

La partita di domenica sera al Meazza si configura come un vero e proprio scontro diretto per le posizioni di vertice: un successo permetterebbe ai bianconeri di agganciare i rossoneri a quota 66 punti in classifica, consolidando in maniera significativa le proprie ambizioni di accedere alla prossima Champions League.

Momento di forma e classifica

La Juventus si avvicina a questo appuntamento fondamentale in un periodo di forma eccellente. La squadra ha inanellato una serie di sette risultati utili consecutivi, frutto di cinque vittorie e due pareggi, dimostrando una notevole solidità difensiva e un'efficacia offensiva ritrovata. Questa striscia positiva ha permesso ai bianconeri di rafforzare la propria posizione nella graduatoria.

Attualmente, la Juventus occupa il quarto posto con 63 punti, a sole tre lunghezze dal secondo posto, una posizione attualmente condivisa da Milan e Napoli. Questo scenario rende la sfida di San Siro ancora più determinante per definire le gerarchie e le prospettive europee.

Il cammino recente della squadra è stato ulteriormente impreziosito da tre vittorie consecutive ottenute contro avversari di calibro come Genoa, Bologna e Atalanta. Questi successi hanno infuso grande fiducia nell'ambiente bianconero, che si presenta a Milano con la piena consapevolezza di potersi giocare fino in fondo la qualificazione alla Champions League. La continuità di prestazioni e risultati, come sottolineato da Bremer, si rivelerà l'elemento chiave per affrontare al meglio questa sfida che potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro europeo del club.