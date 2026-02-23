La Roma ha centrato un successo cruciale contro la Cremonese, imponendosi 3-0 allo Stadio Olimpico, in una serata che rilancia le ambizioni europee della squadra giallorossa.

Una ripresa decisiva

La partita, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, è rimasta in equilibrio per tutta la prima frazione. Solo al 59’ la Roma ha rotto il ghiaccio grazie a Bryan Cristante, che ha sfruttato un calcio d’angolo per sbloccare il risultato con un colpo di testa. Il gol ha cambiato l’inerzia del match, permettendo ai padroni di casa di prendere il controllo.

Tris e aggancio al Napoli

La squadra di Gasperini ha raddoppiato al 77’ con Evan Ndicka, bravo a ribadire in rete un assist di Cristante sugli sviluppi di un altro corner. Il tris è arrivato all’86’ con Niccolò Pisilli, che ha finalizzato un’azione insistita orchestrata da Malen. Con questa vittoria la Roma raggiunge il Napoli al terzo posto in classifica, consolidando la sua posizione in zona Champions.

Il successo assume un valore ancora maggiore considerando le cadute delle dirette concorrenti: Juventus, Napoli e Milan hanno tutte lasciato punti in questa giornata, offrendo alla Roma un’occasione da non sprecare.

Contesto e prospettive

Il tecnico Gian Piero Gasperini aveva lanciato la volata Champions con parole chiare: “Per me esiste solo la Champions”.

La squadra ha risposto sul campo, trasformando una serata di attesa in una festa giallorossa. Ora, con la Juventus attesa all’Olimpico nel prossimo turno, la Roma si presenta con rinnovata fiducia e consapevolezza.

Dettagli tattici e svolgimento

La Roma ha cambiato modulo all’intervallo passando a una difesa a quattro, con Ghilardi sacrificato per El Aynaoui e Cristante avanzato in posizione più offensiva. Il tecnico ha dovuto fare a meno di Hermoso, fermato da un problema muscolare durante il riscaldamento. Nel primo tempo, l’unica occasione degna di nota è stata una traversa colpita da Mancini al 35’. Nella ripresa, la pressione giallorossa è cresciuta fino a trovare i tre gol decisivi, tutti nati da calci piazzati e azioni ben orchestrate.