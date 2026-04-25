Christian Chivu, tecnico della Primavera dell'Inter, ha espresso grande soddisfazione per la stagione della prima squadra, sottolineando come il gruppo abbia saputo rispondere con forza alle critiche che preannunciavano un ciclo ormai concluso. Le sue dichiarazioni giungono in un momento di rinnovato protagonismo per la formazione nerazzurra, che ha dimostrato compattezza e determinazione. «La squadra è andata contro la narrazione di ciclo finito», ha affermato Chivu, evidenziando la capacità dei giocatori di reagire alle difficoltà e di mantenere alta la concentrazione.

L'allenatore ha poi aggiunto: «Sono stati bravi a rimanere uniti e a non ascoltare le voci esterne», parole che riflettono il clima di fiducia e resilienza all'interno dell'ambiente interista, nonostante le pressioni e le aspettative.

Il valore del gruppo e dei leader nerazzurri

Chivu ha voluto sottolineare il ruolo fondamentale dei leader dello spogliatoio, figure come Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni, capaci di trascinare i compagni nei momenti più delicati della stagione. «Lautaro e Bastoni sono esempi per tutti, hanno dimostrato grande professionalità e attaccamento alla maglia», ha dichiarato il tecnico, evidenziando l'importanza di avere punti di riferimento in grado di guidare la squadra sia in campo che fuori.

Il tecnico ha inoltre ricordato il contributo di Dejan Stankovic, ex bandiera nerazzurra, la cui esperienza continua a essere un punto di riferimento per i giovani e per tutto l'ambiente. «Stankovic rappresenta lo spirito dell'Inter, la sua presenza è fondamentale per trasmettere i valori del club», ha aggiunto Chivu.

La stagione dell'Inter: resilienza e coesione

La stagione in corso ha visto l'Inter affrontare diverse difficoltà, tra infortuni e momenti di flessione, ma la squadra è riuscita a mantenere una posizione di vertice, confermando la solidità del progetto tecnico. In questo contesto, le parole di Chivu assumono un significato particolare, poiché testimoniano la volontà di non lasciarsi condizionare dalle critiche esterne e di continuare a lavorare con determinazione.

Il percorso della formazione nerazzurra è stato caratterizzato da una forte coesione interna, elemento che ha permesso di superare le difficoltà e di restare competitivi ai massimi livelli. Il contributo dei leader e la capacità di fare gruppo sono stati determinanti per affrontare le sfide della stagione, confermando la bontà delle scelte societarie e tecniche.