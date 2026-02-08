Il derby emiliano tra Bologna e Parma si è concluso con un pareggio a reti inviolate, 0-0, disputato domenica 8 febbraio 2026 allo stadio Dall’Ara. La partita ha visto i padroni di casa giocare in inferiorità numerica a partire dal 22’ minuto, a seguito dell'espulsione diretta di Pobega.

Il momento decisivo

Al 22’ minuto, Pobega è stato espulso per un fallo commesso da dietro su Keita. Questo episodio ha lasciato il Bologna in dieci uomini per il resto della partita. Nonostante la svantaggio numerico, la squadra di casa è riuscita a mantenere la propria compattezza difensiva, impedendo al Parma di segnare.

D’altro canto, il Parma non è stato in grado di capitalizzare l’uomo in più sul terreno di gioco.

Contesto e dinamiche di gioco

Il risultato di pareggio a reti bianche riflette l’equilibrio osservato tra le due formazioni. Il Bologna ha dimostrato una buona resistenza nonostante l’espulsione, mentre il Parma non è riuscito a trovare la giocata decisiva per sbloccare il punteggio. Questo risultato sottolinea le difficoltà che entrambe le squadre incontrano nel mantenere una continuità di rendimento in questa fase del campionato.

Situazione in classifica

Prima di questa partita, il Bologna occupava la decima posizione in classifica con trenta punti, frutto di otto vittorie, sei pareggi e nove sconfitte.

Il Parma, invece, si trovava al quindicesimo posto con ventitré punti, ottenuti grazie a cinque vittorie, otto pareggi e dieci sconfitte. Il Bologna aveva segnato trentadue gol subendone trenta, mentre il Parma aveva realizzato quindici reti incassandone trenta. La direzione dell'incontro è stata affidata all'arbitro Giuseppe Collu.