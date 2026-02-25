La Roma si avvicina al cruciale appuntamento di domenica contro la Juventus con un clima di incertezza legato alle condizioni fisiche di alcuni elementi chiave. Nella seduta di allenamento odierna, El Shaarawy ha mostrato segnali incoraggianti tornando a lavorare parzialmente con il resto della squadra. Tuttavia, le preoccupazioni maggiori riguardano i due argentini, Paulo Dybala e Matías Soulé, che, insieme a Hermoso, Ferguson e Dovbyk, hanno proseguito con un programma di lavoro personalizzato, mantenendo un distacco dal gruppo.

Condizioni degli argentini in dubbio

Dybala continua a essere limitato da un leggero fastidio al ginocchio, un problema che non gli dà tregua. Parallelamente, Soulé lotta contro una pubalgia che lo tormenta da diverse settimane, condizionandone la piena operatività. Nonostante la determinazione di entrambi a recuperare in tempo per la sfida contro i bianconeri, al momento Soulé sembra avere prospettive leggermente più concrete per essere a disposizione rispetto a Dybala.

Contesto e prospettive in vista della gara

Con ancora tre sessioni di allenamento a disposizione prima del fischio d'inizio, lo staff medico giallorosso è impegnato in un monitoraggio costante delle condizioni dei giocatori. La parziale ripresa di El Shaarawy rappresenta un'ottima notizia per l'allenatore Gasperini, che confida nel recupero di almeno uno dei due argentini per poter contare su un reparto offensivo più competitivo contro la Juventus.

Test amichevole e aggiornamenti

Un recente test amichevole contro il Montespaccato ha ulteriormente delineato il quadro della situazione. La squadra ha ottenuto una vittoria netta per 4-0, ma Dybala, Soulé, Hermoso, Dovbyk e Ferguson hanno continuato il loro percorso di recupero individuale, lavorando a parte. El Shaarawy ha invece partecipato in parte alle attività di gruppo. Soulé mostra segnali di progresso e potrebbe tornare arruolabile a breve, mentre la presenza di Dybala rimane un'incognita, con continue valutazioni previste giorno dopo giorno.