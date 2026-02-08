Il Parma ha conquistato una vittoria cruciale nel derby emiliano contro il Bologna, espugnando il Renato Dall’Ara grazie a una rete decisiva di Ordonez siglata al 94’. La partita, disputata domenica pomeriggio, ha visto i ducali imporsi per 0-1.

Un primo tempo a reti inviolate

La prima frazione di gioco è trascorsa senza particolari sussulti, fatta eccezione per l’espulsione diretta di Pobega al 22’ a seguito di un intervento falloso su Keita. Nella ripresa, il ritmo è leggermente aumentato, con il Bologna che ha tentato di creare occasioni pericolose senza però riuscire a concretizzare.

Il gol che decide il match

Il momento clou è arrivato nei minuti di recupero, quando Ordonez ha trovato la giocata vincente con una conclusione dalla distanza che ha fissato il risultato sull'1-0 per il Parma. Poco prima, al 74’, una rete dei padroni di casa era stata annullata dal VAR per una posizione di fuorigioco di Pellegrino in occasione di un’autorete di Castro.

Espulsioni e tensione in campo

La partita è stata segnata anche da altre due espulsioni. Oltre al già citato Pobega, anche il Parma è rimasto in inferiorità numerica: Troilo è stato espulso al 79’ per doppio giallo, a seguito di un gomito alto su Castro.

Il significato del derby

Il derby dell’Emilia tra Bologna e Parma rappresenta uno scontro tradizionale e sempre molto sentito nella regione. Questa vittoria esterna assume quindi un valore particolare per il Parma, consolidando il successo in un contesto dal forte richiamo emotivo per le rispettive tifoserie.