La Fiorentina ha ufficializzato la lista UEFA per i playoff di Conference League, competizione che vedrà i viola impegnati il 19 e il 26 febbraio contro lo Jagiellonia. Tra i nuovi acquisti che hanno trovato spazio figurano Giovanni Fabbian, Jack Harrison e Manor Solomon. Sono invece rimasti esclusi dalla lista dei convocati Oliver Christensen, Marco Brescianini e Daniele Rugani.

Composizione della Lista A

La Lista A, quella principale, comprende i seguenti calciatori: De Gea, Dodo, Fabbian, Fazzini, Gosens, Gudmundsson, Harrison, Kospo, Ndour, Parisi, Pongracic e Solomon.

A questi si aggiungono i giocatori formati in Italia: Fagioli, Mandragora e Kean. La Lista B, invece, è riservata ai giocatori cresciuti nel vivaio del club e include Lezzerini, Ranieri, Balbo, Braschi, Comuzzo, Fortini, Kouadio e Leonardelli.

Le scelte della dirigenza

La decisione di escludere Brescianini e Rugani dalla lista UEFA, nonostante fossero tra i cinque nuovi arrivi a disposizione, ha rappresentato una sorpresa. La normativa europea, infatti, consente di apportare soltanto tre modifiche rispetto alla lista precedentemente presentata, obbligando la dirigenza a effettuare scelte difficili. Anche il portiere Oliver Christensen è rimasto fuori dalla lista principale, una scelta probabilmente dettata dalla necessità di liberare spazio.

Logiche tecniche e tattiche

L'inserimento di Fabbian, Harrison e Solomon risponde all'esigenza di coprire i reparti con i nuovi innesti ritenuti più funzionali al progetto tecnico attuale. Brescianini e Rugani, pur essendo calciatori considerati, sono stati esclusi per ragioni legate all'equilibrio tattico della squadra e per evitare di sovraccaricare la rosa in vista di un periodo caratterizzato da impegni ravvicinati.