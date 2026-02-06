La Roma ha comunicato la lista UEFA per la fase a eliminazione diretta dell’Europa League, valida a partire dagli ottavi di finale. Nella rosa sono stati inseriti i nuovi acquisti Donyell Malen, Robinio Vaz e Bryan Zaragoza. Sono stati invece esclusi dalla lista Artem Dovbyk, Angelino e Leon Bailey. Niccolò Pisilli figura nella lista B.

Scelte tecniche per la rosa europea

La decisione di escludere Dovbyk e Angelino è stata presa in vista della necessità di fare spazio ai nuovi innesti arrivati nella sessione invernale. Anche Bailey non compare nella lista, in quanto il suo prestito è stato interrotto.

Pisilli, prodotto del vivaio, è stato inserito nella lista B, riservata ai giovani con almeno due anni di esperienza nel club.

Contesto e prospettive della Roma

La Roma, qualificatasi direttamente agli ottavi di Europa League evitando i play-off, ha così potuto sfruttare il tempo in più per integrare i nuovi acquisti nella rosa europea. L’inserimento di Malen, Vaz e Zaragoza rappresenta una scelta strategica per rinforzare l’attacco e il centrocampo in vista della fase a eliminazione diretta del torneo.

Dettagli sulla composizione della lista

