Karim Benzema lascia l’Al‑Ittihad per unirsi all’Al‑Hilal, capolista del campionato saudita, con un contratto di diciotto mesi. La notizia è stata diffusa in serata.

Il contesto della separazione

L’attaccante francese, 38 anni e vincitore del Pallone d’Oro nel 2022, ha segnato otto gol in quattordici partite di campionato in questa stagione con l’Al‑Ittihad. Il trasferimento è avvenuto dopo una rottura con il club, dove era arrivato nel 2023 dopo quattordici stagioni al Real Madrid. Benzema sembrava insoddisfatto dell’offerta di prolungamento del contratto, ritenuta inadeguata, spingendolo a rifiutarla e a decidere di cambiare squadra.

Il nuovo capitolo con l’Al‑Hilal

L’Al‑Hilal ha ufficializzato l’ingaggio della “stella francese, a parametro zero”, per diciotto mesi. Il club, attualmente in testa alla classifica del campionato saudita, ha colto l’occasione per assicurarsi un attaccante di grande esperienza e qualità. Il contratto di diciotto mesi rappresenta per Benzema una nuova sfida in un contesto competitivo e ambizioso.

Dettagli del trasferimento

Benzema ha firmato con l’Al‑Hilal dopo la risoluzione del contratto con l’Al‑Ittihad. Il trasferimento è avvenuto a parametro zero e il contratto ha durata di un anno e mezzo. Il francese ha dichiarato: “Questo percorso mi ha dato molto, sia personalmente che professionalmente.

Me ne vado a testa alta, orgoglioso di aver indossato questi colori e di tutto ciò che abbiamo condiviso.” Benzema era arrivato in Arabia Saudita nel 2023 dopo quattordici stagioni al Real Madrid. Nella scorsa stagione aveva contribuito al primo double nella storia dell’Al‑Ittihad, vincendo campionato e Coppa del Re. In questa stagione ha realizzato sedici gol in ventuno partite in tutte le competizioni.

La classifica attuale

L’Al‑Hilal guida la classifica con quarantasette punti, uno in più rispetto all’Al‑Nassr. L’Al‑Ittihad, invece, si posiziona sesta con trentaquattro punti.