Domenica sera, alle 20.45, lo stadio Diego Armando Maradona sarà teatro di un atteso scontro tra Napoli e Roma. La squadra partenopea, reduce dall'eliminazione in Coppa Italia, cerca un immediato riscatto in campionato.

La difesa azzurra e l'attacco

Il tecnico Antonio Conte ha evidenziato la necessità di rafforzare la fase difensiva. L'ultimo clean sheet risale al 17 gennaio contro il Sassuolo, e nelle ultime sei partite tra campionato e coppe, il Napoli ha subito undici reti. Attualmente, la squadra vanta la sesta difesa del campionato con ventitré gol subiti, a pari merito con la Lazio.

In fase offensiva, il Napoli ha segnato trentasei gol, un dato distante dai cinquantasette dell'Inter.

Obiettivo Champions e spirito di reazione

Conte ha ribadito che l'obiettivo minimo stagionale è la qualificazione alla Champions League. La sfida contro la Roma rappresenta un'opportunità cruciale per aumentare il distacco in classifica, dato che il Napoli ha attualmente tre punti di vantaggio su Juventus e Roma. Tra le novità, spicca l'inserimento di Allison Santos, ventitré anni, che ha espresso il suo entusiasmo: “Il Napoli è un grande club e spero di aiutare a conquistare i nostri obiettivi. Giocare per il Napoli è una sensazione incredibile, sentire la passione del tifo. Sono contento per l’esordio ma ovviamente triste per l’eliminazione, ma ora è il momento di lavorare e guardare avanti.

Il campionato italiano è più tecnico rispetto al Portogallo, si gioca ad alta intensità e ora lavoro per migliorare su questi aspetti con lo staff tecnico e con Conte per raggiungere il livello per essere d’aiuto alla squadra”.

Il contesto del match

Lo stadio Maradona torna ad essere protagonista di un incontro di alto profilo dopo la delusione in Coppa Italia. Il Napoli è a caccia di un riscatto immediato, mentre la Roma di Gasperini arriva con l'intento di insidiare il terzo posto. Il confronto si inserisce in un fine settimana ricco di big match, tra cui spicca anche il derby d'Italia tra Inter e Juventus.

La partita sarà trasmessa in diretta su DAZN, detentore dei diritti esclusivi per tutte le gare della giornata.

Il "derby del Sud"

Il confronto tra Napoli e Roma è tradizionalmente conosciuto come “derby del Sud” o “derby del Sole”. Le statistiche indicano una leggera prevalenza della Roma negli scontri diretti, con sessantasei vittorie contro le cinquantacinque del Napoli. Tuttavia, i giallorossi non vincono a Fuorigrotta dal 2018, un dato che aggiunge ulteriore fascino alla sfida di domenica sera.