Non si placano le polemiche sul caso Bastoni. Ormai da più di una settimana, la notizia è diventata virale. Non più relegata soltanto allo sport, ma sta abbracciando anche altri mondi.

Inter, Bastoni e la sua esultanza: elemento razzista

Ormai nota l'esultanza del calciatore dell'Inter Bastoni, a seguito dell'espulsione del calciatore Kalulu, nel corso del derby d'Italia Inter-Juventus, che si è tenuto lo scorso 14 febbraio. Un gesto antisportivo, condannato da molteplici persone e per il quale lo stesso difensore ha porto le sue scuse, a margine di una conferenza stampa.

Un gesto che ha portato anche a pensare che non dovesse più far parte della Nazionale italiana di Gattuso, anche se il ct ha comunque smentito l'ipotesi che Bastoni non sia più convocato.

Durante il programma In altre parole, su La7, si è ampiamente parlato di questa faccenda e, in una discussione tra i giornalisti Massimo Gramellini e Giovanna Botteri, è stato detto che ci potrebbe essere un elemento di discriminazione razziale. Ciò si baserebbe sul fatto che Kalulu, il calciatore della Juventus espulso, è di colore nero. Nel corso della puntata, Botteri ha esclamato: "E' anche un giocatore nero, tra l'altro, c'è anche l'elemento razzista". La giornalista ha poi aggiunto: "Non è da giustificare, ha fatto una cosa schifosa.

Ha fatto espellere il giocatore neretto e poi ha esultato, è veramente una roba immonda".

La replica dell'ex calciatore Serena

Il siparietto avvenuto su La7 è arrivato anche alle orecchie di Aldo Serena. Celebre ex bandiera dell'Inter ed ex calciatore della Juventus, ha subito commentato un video in cui venivano riportate le parole della giornalista Giovanna Botteri. "Spero per la signora Botteri (ed anche per noi) che la sua superficialità, l’approssimazione e la faciloneria, con la quale ha affrontato l’argomento di Bastoni non sia la costante con la quale ci fornisce informazioni dal mondo".

Nel frattempo, non si placa l'ira da parte dei tifosi di ogni parte d'Italia. In occasione della partita Lecce-Inter, che si è disputata ieri, il calciatore dell'Inter e della Nazionale italiana Bastoni è stato letteralmente sommerso dai fischi ad ogni suo tocco di palla. Bastoni, inoltre, si è sentito in dovere di chiudere i propri social network, in cui assieme alla compagna ha ricevuto varie offese e minacce di morte.