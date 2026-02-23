Il giornalista Guido Tolomei ha registrato un video sul proprio canale Youtube parlando della Juventus e nello specifico del suo allenatore: "Noi conosciamo e ci vogliamo ricordare lo Spalletti dell'entusiasmo, quello che prende una squadra in difficoltà e la tira su con il gioco brillante. Forse però ci dimentichiamo dello Spalletti che quando si trova a gestire una barca che affonda, quella va irrimediabilmente a picco. Prendiamo la partita con il Como: si è parlato delle assenze in difesa, della poca incisività di Yildiz e Openda o degli interventi del portiere, ma vogliamo parlare dell'11 titolare o del modulo?

Al di là del fatto che uno può sbagliare la formazione con cui si scende in campo, inizio a vedere dei segnali di cedimento in Spalletti".

Tolomei: 'Non è solo Spalletti sotto esame, anche Comolli deve stare attento'

Tolomei ha proseguito: "Questo sarebbe l'inizio della fine. Perché a oggi non mi risulta, a prescindere dalle mie simpatie o antipatie, che Antonio Conte possa essere una soluzione per il futuro del club. Non voglio però neanche immaginare che il club a giugno ricominci da capo un nuovo progetto".

Tolomei, ha poi concluso rivelando una notizia: "Non è solo Spalletti quello sotto esame. Perché come valeva per Cristiano Giuntoli, alla Continassa non vedono di buon occhio chi spende male i soldi di John Elkann.

Quindi arrivo a dire che anche Comolli dorme su un doppio guanciale. In tutto questo capisco chi sarebbe persino disposto ad arrivare ottavo in campionato pur di liberarsi di tutti questi dirigenti apparentemente incapaci. Certo è, che se alla Juventus ricominciassero tutto, dovrebbero poi fare i conti con l'ennesimo progetto completamente sbagliato. E poi mi domando, ieri è saltato Giuntoli, domani potrebbero saltare Comolli e Modesto, dopodomani a chi toccherà?".

Juve, i tifosi rispondono a Tolomei

Le parole di Tolomei hanno acceso la discussione sul web: "Il problema fondamentale é che metterci i soldi senza saper selezionare i collaboratori é un loop tremendo e devastante. Se deve gestire la Juve così che Elkann venda" scrive un utente su Youtube. Un altro poi aggiunge: "Senza Bremer e Kalulu e con Yildiz con problemi fisici quello che è successo per me è normalità. Non mi meraviglio".