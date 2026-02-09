L’Inter consolida il suo primato in classifica con una netta vittoria esterna, mentre la Juventus non riesce ad andare oltre il pareggio casalingo.

Inter, una serata da dominatrice

A Reggio Emilia, l’Inter ha travolto il Sassuolo con un perentorio 5‑0, ottenendo l’ottava vittoria consecutiva in trasferta. Il match è stato dominato dalla squadra nerazzurra, con Federico Dimarco mattatore assoluto. Il giocatore si è distinto non solo per aver salvato un gol su Konè, ma anche per aver colpito una traversa e aver confezionato ben tre assist decisivi per le reti di Bisseck, Thuram e Akanji.

A completare il trionfo, il sigillo finale di Luis Henrique. Con il suo gol, Lautaro Martínez ha raggiunto quota 171 reti con la maglia nerazzurra, eguagliando il record storico di Boninsegna. Questo successo proietta l’Inter a +8 sul Milan, in attesa del recupero contro il Como.

Juve, un pari che pesa

All’Allianz Stadium, la Juventus ha pareggiato 2‑2 contro la Lazio. Dopo un primo tempo complicato, durante il quale è stato annullato un gol a Koopmeiners e la Lazio è passata in vantaggio con Pedro, i bianconeri hanno mostrato una reazione nella ripresa. McKennie ha accorciato le distanze, ma è stato solo al 96’ che è arrivato il pareggio decisivo, un colpo di testa su assist di Boga. Il risultato lascia la Juventus a tre punti dal terzo posto occupato dal Napoli e a tre punti di vantaggio sulla Roma, evidenziando un’occasione mancata nella corsa verso le posizioni di vertice.

Analisi della gara

L’Inter ha mostrato un dominio fin dalle prime battute, con Dimarco che ha sventato un pericolo per la sua squadra nei minuti iniziali, per poi orchestrare la goleada con assist e iniziative offensive. Nonostante i tentativi di reazione del Sassuolo, un gol annullato per fuorigioco ha spento le speranze di rimonta. La situazione per i padroni di casa si è ulteriormente complicata nella ripresa con l’espulsione di Matic, mentre l’Inter ha gestito il finale con sicurezza, siglando altre reti.

Per la Juventus, il pareggio ottenuto in extremis grazie a una giocata di Boga non cancella il senso di un’opportunità persa, soprattutto considerando la pressione in classifica e le ambizioni europee del club.