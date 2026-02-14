La Juventus affronterà l’Inter questa sera a San Siro senza Khephren Thuram. Il centrocampista francese non è stato convocato da Luciano Spalletti a causa di una forte contusione rimediata durante l’allenamento della vigilia.

Thuram non è riuscito a recuperare in tempo e rimane fuori dall’elenco dei convocati. Per sostituirlo al fianco di Locatelli, il tecnico bianconero ha aperto un ballottaggio tra Koopmeiners e Miretti.

Scelte di formazione per la mediana

Assenza significativa per la Juventus

L’assenza di Thuram rappresenta un’assenza significativa per la Juventus, che perde un elemento importante in vista del Derby d’Italia. La scelta di escluderlo dai convocati è dettata esclusivamente da motivi fisici, senza alcuna componente tecnica o tattica.

In conferenza stampa di vigilia, il capitano Manuel Locatelli ha riferito: “Thuram ha avuto un problema... Sta bene, vediamo domani, vedranno il mister e i medici. Io non faccio l’allenatore e non faccio scelte di formazione”. Queste parole confermano che la decisione è stata presa in accordo con lo staff medico e tecnico, e che la sua esclusione non è definitiva ma legata alle condizioni fisiche attuali.

Dettagli sull'infortunio

