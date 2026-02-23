La Juventus si avvicina sempre di più alla sfida contro il Galatasaray, ma dalla Turchia provano a destabilizzare l’ambiente bianconero. Infatti, come rivelasse Tuttosport, i media turchi stanno diffondendo una notizia secondo la quale Kenan Yildiz sarebbe furioso con Luciano Spalletti. Per Fanatik, il numero 10 bianconero se la sarebbe presa con l’allenatore reo di averlo cambiato all’83º minuto del match contro il Como. In realtà, come rivelato da Tuttosport, si tratta di una bufala nel tentativo di destabilizzare l’ambiente della Juventus a pochi giorni da una gara decisiva.

Una polemica costruita ad arte

La presunta tensione tra Yildiz e Spalletti nasce da una ricostruzione che non trova riscontri concreti. Secondo la versione rilanciata in Turchia, il talento classe 2005 non avrebbe gradito la sostituzione nel finale contro il Como, interpretando il cambio come una bocciatura tecnica. Una narrazione che però non coincide con quanto realmente accaduto sul terreno di gioco.

Le immagini della partita mostrano un normale avvicendamento, con il giocatore visibilmente dispiaciuto — come spesso accade a chi vorrebbe restare in campo fino al triplice fischio — ma senza alcun gesto polemico nei confronti dell’allenatore. Nessun battibecco, nessun confronto acceso in panchina.

Solo la frustrazione per una gara complicata e per un risultato che ha lasciato l’amaro in bocca a tutta la squadra.

Il tempismo con cui la notizia è stata diffusa appare tutt’altro che casuale. Alla vigilia di una sfida europea delicatissima, ogni dettaglio può diventare strumento di pressione mediatica. La Juventus, però, ha fatto quadrato attorno al proprio numero 10, ribadendo la totale serenità del rapporto con Spalletti. Il tecnico considera Yildiz una pedina centrale del progetto tecnico e non ha mai messo in discussione il suo ruolo.

Le condizioni fisiche di Yildiz

Dietro la sostituzione contro il Como, infatti, non c’è alcun caso disciplinare o tecnico, bensì un motivo strettamente fisico.

Yildiz ha accusato una contusione al polpaccio sinistro che ha consigliato allo staff medico prudenza. Una scelta preventiva per evitare rischi inutili in un momento chiave della stagione.

Nella giornata di oggi, 23 febbraio, il fantasista turco ha svolto terapie e lavoro differenziato. Dalla Continassa filtra cauto ottimismo: le sue condizioni vengono monitorate quotidianamente e la risposta alle cure è positiva. La speranza è di averlo a disposizione già mercoledì 25 febbraio contro il Galatasaray, anche se difficilmente potrà essere al 100% della condizione.

La Juventus, però, sa bene quanto sia determinante il suo talento. Servirà una prova di carattere per ribaltare la situazione e inseguire l’impresa di segnare quattro gol ai turchi.

In una serata che si preannuncia carica di tensione e aspettative, l’estro e l’imprevedibilità di Yildiz possono fare la differenza.

Nessun caso, dunque, ma solo concentrazione e voglia di recuperare al meglio. Il numero 10 bianconero vuole rispondere sul campo, lasciandosi alle spalle le voci e mettendo al centro ciò che conta davvero: la qualificazione.