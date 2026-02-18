Non è stata una notte facile quella della Juventus a Istanbul nella quale la squadra ha pagato le fatiche della sfida contro l’Inter sia a livello fisico che psicologico. Massimiliano Nerozzi, tramite X, ha sottolineato che tra gli uomini poco brillanti c’era anche Kenan Yildiz: “Di Gregorio: sveglia, ieri molto peggio Yildiz di lui”. Una frase che ha acceso il dibattito dopo la pesante sconfitta contro il Galatasaray, in una gara in cui i bianconeri sono apparsi in ritardo di condizione e poco lucidi nei momenti chiave.

La Juventus ha faticato sin dai primi minuti, mostrando una brillantezza ben diversa rispetto a quella vista in altre uscite europee.

Il peso psicologico della recente sfida contro l’Inter si è fatto sentire, così come una condizione atletica non ottimale per diversi interpreti. In questo contesto, anche Kenan Yildiz è finito nel mirino delle analisi, con una prestazione sottotono che non è passata inosservata. Il talento turco non è riuscito ad accendersi, trovando pochi spazi e incidendo meno del solito nella manovra offensiva.

Le critiche e il clima sui social

Il dibattito si è poi spostato inevitabilmente sui social network, dove le reazioni sono state particolarmente dure. Nerozzi ha infatti aggiunto: “Anche dopo questa batosta, si conferma che la parte peggiore del mondo Juve sono non pochi tifosi (sui social, soprattutto).

Gente che pure stavolta insulta (le critiche sono cosa diversa)”. Un passaggio che fotografa un clima teso attorno alla squadra, soprattutto dopo una serata così complicata.

Il portiere Michele Di Gregorio era stato inizialmente indicato come uno dei principali responsabili, ma il giornalista ha voluto spostare l’attenzione anche su altri protagonisti meno brillanti. In generale, la squadra ha dato la sensazione di essere corta nelle rotazioni e poco sostenuta da alternative all’altezza dei titolari. Una rosa che, come già emerso in altre occasioni, paga l’assenza di ricambi capaci di mantenere alta l’intensità quando il calendario si fa fitto e impegnativo.

La delusione è comprensibile, soprattutto considerando l’importanza della competizione europea e le aspettative che accompagnano sempre la Juventus.

Tuttavia, il confine tra critica costruttiva e insulto resta netto, come sottolineato dallo stesso Nerozzi.

Il ritorno contro il Galatasaray

Ora lo sguardo è già rivolto al match di ritorno contro il Galatasaray, in programma il 25 febbraio. Prima ci sarà la sfida di campionato contro il Como, ma è evidente che l’appuntamento europeo rappresenti uno snodo cruciale della stagione. I bianconeri dovranno segnare tre gol per portare la sfida ai supplementari, quattro per conquistare direttamente il pass per gli ottavi.

L’impresa appare complicata, soprattutto alla luce delle difficoltà mostrate a Istanbul. Servirà una Juventus diversa, più intensa e soprattutto più cinica sotto porta. Sarà fondamentale approcciare la gara con aggressività, senza concedere spazi a un avversario che ha dimostrato di saper colpire con grande efficacia.

La consapevolezza dei limiti della rosa è un elemento con cui fare i conti, ma resta anche la convinzione di avere qualità importanti nell’undici titolare. Se la squadra riuscirà a ritrovare energie fisiche e mentali, l’impresa potrà diventare almeno possibile. In caso contrario, l’attenzione si sposterà inevitabilmente sul campionato e sulla corsa al quarto posto, obiettivo minimo per garantire continuità al progetto tecnico.