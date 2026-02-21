La Juventus dovrà far fronte ad una vera e propria emergenza in difesa con Pierre Kalulu squalificato e Bremer e Holm infortunati. Per questo motivo Spalletti sarà costretto a modificare e non poco il suo reparto arretrato. Al posto di Kalulu ci sarà McKennie che lascerà la trequarti per abbassarsi in fascia. Mentre al centro della difesa in sostituzione di Bremer toccherà a Gatti. Nonostante le assenze la Juventus vorrà ritrovare la vittoria che in campionato manca dal 1º febbraio. Spalletti vuole risposte dai suoi ragazzi dopo i tanti errori visti in Champions League.

Le scelte di Spalletti

La Juventus prepara la sfida contro il Como con diverse scelte obbligate, soprattutto nel reparto arretrato. Luciano Spalletti deve infatti ridisegnare la linea difensiva alla luce delle assenze e delle condizioni non perfette di alcuni elementi chiave. L’assenza per squalifica di Kalulu e i problemi fisici che stanno limitando Bremer costringono lo staff tecnico a valutare soluzioni alternative rispetto all’assetto abituale.

L’idea che prende quota è quella di un passaggio al 4-3-3, così da garantire maggiore equilibrio. Tra i pali agirà Di Gregorio, chiamato a guidare il reparto con personalità. Davanti a lui potrebbero essere schierati McKennie, Gatti, Kelly e Cambiaso.

Sulle corsie laterali l’americano e il numero 27 bianconero avranno il compito di assicurare spinta e copertura, trasformando il modulo in fase offensiva. In mezzo al campo Locatelli sarà il punto di riferimento per la costruzione del gioco, mentre Thuram dovrà offrire fisicità e inserimenti, con loro dovrebbe avere anche Koopmeiners rinfrancato dai due gol contro il Galatasaray.

Nel tridente offensivo una maglia sembra già assegnata a Conceicao, che con la sua vivacità può creare superiorità nell’uno contro uno. Restano invece da sciogliere i dubbi sul centravanti: David non è al massimo ma dovrebbe comunque essere titolare visto che è favorito su Openda. Il belga, inoltre, non dà grandi garanzie perciò difficilmente Spalletti punterà su di lui.

Attenzione anche alla situazione di Yildiz, reduce da un duro colpo subito contro il Galatasaray. Le sue condizioni non sono ancora definitive e Spalletti riflette. Qualora il turco non desse garanzie, Boga rappresenta un’opzione concreta per completare l’attacco nella gara contro il Como.

La probabile formazione della Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; McKennie, Gatti, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz.

Spalletti apre al rinnovo

Prima della gara contro il Como, Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa analizzando nel dettaglio anche quello che è successo ad Istanbul: “I famosi tre passi indietro sono stati trattati nella riunione dei calciatore”.

Il tecnico di Certaldo è poi entrato nei dettagli delle assenze: “Terzini destri non è che ne abbiamo altri, o tutta fascia di destra e McKennie è uno che ci fa comodo".

In conferenza stampa si è parlato anche del futuro di Spalletti e del suo possibile rinnovo. Il tecnico di Certaldo ha aperto chiaramente alla possibilità di restare ancora alla guida della Juventus: “È una cosa che si può fare da parte mia perchè io non è che cerchi cose differenti”. La volontà della società è stata ribadita più volte da Chiellini che ha spiegato in diverse occasioni che l’idea è quella di andare avanti con Spalletti. Anche il tecnico di Certaldo appare orientato a proseguire il suo percorso in bianconero. Ora le parti dovranno incontrarsi per definire nel dettaglio il futuro della Juventus.