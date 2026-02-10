La Juventus guarda al futuro con diverse questioni ancora aperte, tra campo e scrivania. Una delle più rilevanti riguarda Dusan Vlahovic, il cui destino in bianconero verrà discusso al termine della stagione. A fare chiarezza sulla situazione è stato il direttore sportivo della Vecchia Signora, Marco Ottolini, intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Discorso rinnovo totalmente chiuso? Parleremo sicuramente con lui. I colloqui andranno avanti, quindi non è un discorso totalmente chiuso”. Parole che lasciano aperti spiragli importanti e che confermano come la Juventus non abbia ancora preso una decisione definitiva sul futuro del centravanti serbo, considerato ancora un patrimonio tecnico del club.

Vlahovic, tra mercato e rientro in campo

Il tema Vlahovic è stato centrale anche nelle scelte di mercato operate dalla Juventus nel mese di gennaio. Ottolini ha infatti spiegato come la società abbia valutato diverse opzioni, ma senza affondare il colpo su un nuovo attaccante per via di precisi vincoli economici. In questo contesto, il recupero di DV9 assume un peso ancora maggiore. Il direttore sportivo bianconero ha infatti rassicurato tifosi e ambiente sulle tempistiche del rientro: “È stata una considerazione che abbiamo fatto anche noi. Vlahovic tornerà a disposizione entro qualche settimana”. Una notizia importante per Luciano Spalletti, che potrà presto riavere a disposizione un giocatore chiave del proprio reparto offensivo.

Il rientro del numero nove potrebbe cambiare gli equilibri della squadra, soprattutto in una fase della stagione in cui la Juventus ha bisogno di ritrovare continuità sotto porta. Finché è stato disponibile, Vlahovic è sempre stato un punto di riferimento per l’attacco, sia per il lavoro spalle alla porta sia per la capacità di finalizzare. Il suo ritorno, oltre a incidere sul campo, potrebbe avere riflessi anche sulle valutazioni legate al rinnovo contrattuale. Molto dipenderà dal rendimento nel finale di stagione e dalla capacità del giocatore di tornare decisivo nei momenti chiave. Solo allora la Juventus e l’entourage del calciatore potranno capire se esistono le condizioni per proseguire insieme.

McKennie, una certezza per la Juventus

Parallelamente alla situazione Vlahovic, in casa Juventus tiene banco anche il tema del rinnovo di Weston McKennie. Il centrocampista statunitense è diventato uno degli uomini chiave dello scacchiere bianconero, grazie alla sua duttilità e alla continuità di rendimento. Anche su questo fronte, Ottolini ha confermato che i dialoghi sono già avviati: “Stiamo procedendo con i colloqui con lui e con il suo entourage”. Un segnale chiaro della volontà del club di blindare uno dei giocatori più affidabili della rosa.

Il direttore sportivo ha poi voluto sottolineare l’importanza di McKennie all’interno del progetto tecnico juventino, spendendo parole di grande apprezzamento: “McKennie sta facendo molto bene: è un giocatore di grande quantità e qualità, instancabile, con numeri importanti”.

Caratteristiche che spiegano perché la Juventus consideri prioritario il suo rinnovo. In un centrocampo che richiede equilibrio, intensità e inserimenti, McKennie rappresenta una risorsa fondamentale. La sua conferma sarebbe un tassello importante per costruire la Juventus del futuro, tra continuità e ambizione.