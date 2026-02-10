Francisco Conceicao, attaccante della Juventus, ha espresso con chiarezza le sue ambizioni e il suo stato di forma: “Mi vedo a lungo alla Juve, l’obiettivo è vincere trofei e fare grandi cose”. Le parole sono arrivate da Torino, dove il giocatore ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset, rassicurando sul suo recupero fisico: “Sto bene, è tutto alle spalle e mi sento pronto”, ha dichiarato, aggiungendo che “mi sta mancando qualche gol, ma continuando a lavorare arriverà presto”.

Fiducia e prospettive per la seconda parte di stagione

Conceicao ha poi rivolto lo sguardo alla seconda parte della stagione, sottolineando le potenzialità del gruppo: “Sappiamo di poter ancora crescere, abbiamo grandi margini di miglioramento”.

Il giovane attaccante ha inoltre anticipato le prossime sfide: “Adesso ci aspettano Inter e Galatasaray: i nerazzurri sono in un gran momento ma abbiamo le qualità per vincere, anche contro i turchi sarà dura ma vogliamo andare avanti in Champions”.

Il percorso di Conceicao alla Juventus

Francisco Conceicao è arrivato alla Juventus nell’agosto del 2024 con la formula del prestito dal Porto, con opzione di riscatto divenuta definitiva al termine della stagione. Il suo percorso in bianconero è iniziato con un contratto quinquennale, firmato il 22 luglio 2025, del valore di circa 30,4 milioni di euro più bonus. La sua crescita è stata costante, con presenze e gol in Serie A, Coppa Italia e Champions League, confermando il suo ruolo di esterno offensivo di qualità e dinamismo.

Questi elementi confermano la solidità del suo progetto personale e la fiducia reciproca tra il giocatore e il club, in linea con le ambizioni espresse nell’intervista.