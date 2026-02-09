La Juventus deve fare i conti con il 2-2 contro la Lazio, un pareggio che lascia più di un’amarezza non solo per il risultato, ma soprattutto per una serie di episodi arbitrali che continuano ad alimentare polemiche e malcontento nell’ambiente bianconero. Dopo quanto accaduto in Coppa Italia, anche la sfida di campionato contro i biancocelesti ha riacceso il dibattito sull’utilizzo del VAR e sulla gestione delle decisioni chiave. A far discutere, in particolare, è un episodio del primo tempo che avrebbe potuto cambiare l’inerzia del match e che invece si è trasformato nell’ennesimo caso contestato.

Vittorio Oreggia, tramite X, ha commentato proprio l’episodio del rigore non assegnato alla Juventus per fallo di Gila su Cabal: “Non dare il rigore su Cabal e’ scandaloso”.

Un episodio che accende le polemiche

La squadra di Spalletti, dopo un avvio convincente, aveva trovato il vantaggio verso la metà del primo tempo con un tiro potente dalla distanza di Koopmeiners. Una rete che sembrava premiare il buon approccio dei bianconeri, ma che è stata annullata per una posizione di fuorigioco attivo ravvisata qualche secondo prima dell’esecuzione. Fin qui, una decisione che rientra nel regolamento, ma a scatenare le proteste è ciò che accade immediatamente prima: Cabal viene steso in area da un intervento scomposto di Gila, un contatto evidente che avrebbe potuto portare alla concessione di un calcio di rigore.

Nonostante il check del VAR, Mazzoleni e l’Avar Maresca decidono di non intervenire per segnalare il possibile penalty, limitandosi a confermare l’annullamento della rete. Una scelta che ha lasciato molti dubbi, come sottolineato ancora da Oreggia, che ha poi sposto l’accento sull’arbitro Guida e sul Var: “Guida e il Var non possono che essere molto scarsi. In caso contrario sono in malafede”. Parole forti, che riassumono il sentimento di frustrazione di una parte dell’opinione pubblica bianconera.

L’arbitraggio di Guida, nel complesso, ha davvero lasciato diverse perplessità, alimentando un dibattito che va avanti ormai da settimane. La Juventus, infatti, si è ritrovata a dover fare i conti prima con quanto successo in Coppa Italia e poi con nuovi episodi discussi in campionato, in una sequenza che ha esasperato tifosi e addetti ai lavori.

Errori recenti e proteste dei tifosi bianconeri

Nel frattempo, i sostenitori juventini hanno espresso il loro disappunto sui social, evidenziando una presunta disparità di trattamento. In particolare, è stato ricordato un episodio analogo avvenuto lo scorso anno in Inter-Cremonese, quando Dimarco calcia, Lautaro Martinez si sposta per far passare il pallone e il gol viene regolarmente assegnato.

Secondo i tifosi bianconeri, la situazione è molto simile a quella della rete annullata alla Juventus, ma con un esito opposto. Su X è comparso un commento diventato virale: “Questo è sempre fuorigioco passivo tranne se lo segna la ”. Un messaggio che sintetizza il malumore crescente e la sensazione di essere penalizzati da interpretazioni non sempre coerenti del regolamento, un tema che continua ad accompagnare il cammino stagionale dei bianconeri.