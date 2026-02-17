La Juventus dovrà fare a meno di Pierre Kalulu per una giornata. Il difensore è stato squalificato dal giudice sportivo dopo l’espulsione rimediata durante la partita contro l’Inter, a seguito di una doppia ammonizione. Il secondo cartellino giallo è stato assegnato dall’arbitro La Penna per un fallo su Bastoni.

Il provvedimento disciplinare

Il giudice sportivo ha inflitto a Kalulu un turno di squalifica in seguito all’espulsione per doppia ammonizione durante la gara Inter‑Juventus. Il secondo giallo è stato assegnato per un intervento su Bastoni, un episodio che ha suscitato discussioni per la sua natura controversa.

Altri provvedimenti

Nella stessa tornata, il giudice sportivo ha sanzionato anche altri giocatori. Orban del Verona è stato fermato per due turni per aver rivolto un’espressione ingiuriosa al direttore di gara. Anche Morata (Como) e Rabiot (Milan), espulsi per doppia ammonizione, dovranno scontare un turno di squalifica. Tra i non espulsi, sono stati fermati per una giornata Akpa Akpro (Verona), Barella e Calhanoglu (Inter), Circati (Parma), Mandragora (Fiorentina) e Muharemović (Sassuolo).

La designazione arbitrale

La decisione di espellere Kalulu è stata definita un chiaro errore dal responsabile della designazione arbitrale, Gianluca Rocchi. Egli ha ammesso la gravità della scelta di La Penna e ha espresso rammarico per l’impossibilità del VAR di intervenire in caso di seconda ammonizione. Rocchi ha sottolineato che il protocollo attuale non consente la revisione di questo tipo di decisioni, limitando l’azione del VAR ai soli cartellini rossi diretti.