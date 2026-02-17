Alla vigilia del recupero della ventiquattresima giornata di Serie A, Milan e Como si preparano a sfidarsi mercoledì alle 20.45 a San Siro. Il tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, ha fatto il punto della situazione in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della partita e lo stato di forma della squadra.

Le condizioni della squadra e le assenze

Allegri ha spiegato che “a parte Rabiot squalificato, stanno tutti abbastanza bene. Saelemaekers recuperato, Pulisic speriamo, perché ha sempre questo mezzo fastidio. Vediamo se ci sarà”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Leao?

Sta bene, è un giocatore – così come Pulisic – che ha avuto una stagione con problematiche fisiche e nella parte finale di stagione tra un mese circa quando serviranno giocatori tecnici, ci darà una grande mano”.

Obiettivi e approccio alla partita

Allegri ha ribadito l’importanza del momento: “Siamo negli ultimi tre mesi, qui si decide la stagione. Non abbiamo più margine d’errore né tempo per recuperare. Domani è una partita difficile, il Como è in piena lotta per la Champions”. Ha elogiato il lavoro dei lariani: “Il Como di Fabregas sta facendo un lavoro importante e in poco tempo. Vanno fatti i complimenti. Per noi l’obiettivo è ottenere il risultato attraverso le prestazioni. Ce ne sono di più o meno buone ma noi dobbiamo centrare la Champions”.

Infine, il tecnico ha indicato la chiave tattica: “Bisogna giocare una partita ordinata – spiega l’allenatore rossonero – con loro se sei disordinato rischi di fare brutta figura. A Como Maignan ci ha salvato. Loro sono una squadra che gioca, si propone, sono in un ottimo momento. Bisogna fare una partita ordinata, di pazienza e di compattezza, che sono le nostre qualità migliori”.

Motivi del rinvio e data del recupero

La partita, originariamente prevista in un’altra sede, era stata rinviata a causa della concomitanza con la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano‑Cortina 2026. La Lega Serie A ha fissato il recupero per mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45 a San Siro.