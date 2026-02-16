La tensione che ha accompagnato Inter-Juventus non si è esaurita con il triplice fischio di San Siro. Al contrario, la sfida vinta dai nerazzurri per 3-2 ha continuato a far discutere anche nei giorni successivi, spostando il dibattito dal campo ai tribunali. L’arbitro Federico La Penna, infatti, ha scelto di denunciare i messaggi ricevuti dopo la gara, diventando suo malgrado il simbolo di una polemica che non accenna a spegnersi. Il direttore di gara è finito nel mirino per alcune decisioni chiave, su tutte il doppio giallo che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu, episodio che ha segnato profondamente l’andamento del match e acceso gli animi di tifosi e addetti ai lavori.

Il caso Kalulu e una direzione di gara sotto accusa

La scintilla che ha fatto esplodere la bufera è legata al secondo cartellino giallo mostrato a Kalulu, arrivato dopo una simulazione non ravvisata dall’arbitro di Alessandro Bastoni. Una scelta che ha lasciato la Juventus in inferiorità numerica per oltre un tempo e che, inevitabilmente, ha condizionato l’equilibrio della gara. L’Inter ha poi sfruttato il contesto, imponendosi per 3-2 al termine di una sfida già di per sé carica di tensione. Nel post-partita, però, le polemiche si sono amplificate ulteriormente, anche a causa delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini e Damien Comolli, due figure di spicco dell’area dirigenziale bianconera. Le loro parole, critiche nei confronti dell’arbitraggio, hanno contribuito ad alimentare un clima già rovente, spingendo il dibattito ben oltre i confini del rettangolo verde.

Minacce sul web e la decisione di denunciare

È in questo contesto che matura la scelta di La Penna. Nei giorni successivi alla partita, l’arbitro sarebbe stato bersaglio di messaggi d’odio e minacce di morte sui social network, frasi che vanno ben oltre la legittima contestazione sportiva. Di fronte a un’escalation così grave, il fischietto ha deciso di rivolgersi alle autorità competenti, denunciando alla Polizia Postale gli utenti responsabili. L’obiettivo è chiaro: tutelare non solo la propria incolumità, ma anche quella della sua famiglia, messa in pericolo da un odio che nulla ha a che vedere con il calcio. Un gesto forte, che riporta l’attenzione su un tema sempre più attuale: il confine, troppo spesso superato, tra passione sportiva e violenza verbale.