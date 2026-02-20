La Lazio si prepara alla trasferta di Cagliari con alcune defezioni importanti e un ritorno significativo. Il tecnico Maurizio Sarri ha escluso dalla lista dei convocati Toma Basic e Mario Gila, entrambi alle prese con problemi fisici, mentre Mattia Zaccagni è tornato disponibile dopo l’infortunio.

Le assenze a centrocampo e in difesa

Basic non figura tra i convocati a causa di un’infiammazione all’adduttore, mentre Gila è fermo per un’infiammazione tendinea al ginocchio. Entrambi proseguiranno il loro percorso di recupero a Roma, insieme a Pedro e Lazzari, anch’essi indisponibili per la trasferta in Sardegna.

Il rientro di Zaccagni

Buone notizie invece per Sarri: Zaccagni ha risolto il problema all’addome e sarà della partita. Il capitano biancoceleste è stato convocato e volerà con la squadra a Cagliari. Tuttavia, lo staff medico preferisce adottare un approccio prudente: è previsto che parta dalla panchina, pronto a subentrare a gara in corso per evitare ricadute e mettere minuti nelle gambe in vista della semifinale di Coppa Italia.

Strategia di gestione e prospettive future

La scelta di preservare Basic e Gila è dettata dalla necessità di averli al meglio per i prossimi impegni, in particolare la Coppa Italia. Zaccagni, invece, rappresenta una risorsa preziosa per il finale di stagione, anche se il suo utilizzo sarà calibrato con attenzione.

Il recupero di Zaccagni e la Coppa Italia

Zaccagni era fermo dallo scorso 30 gennaio per un problema muscolare all’addome, che lo aveva costretto a saltare la rifinitura di Lazio–Lecce. Il suo recupero è dunque un segnale importante per Sarri, che punta a schierarlo con cautela per garantirne la piena condizione in vista della semifinale di Coppa Italia del 4 marzo.