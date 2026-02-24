Il Lecce deve fare i conti con un grave infortunio occorso a Kialonda Gaspar, uscito anzitempo nel corso della sfida contro l’Inter. Nella giornata odierna il difensore angolano si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro, con lesione di primo grado del legamento collaterale mediale e lesione parziale del legamento crociato posteriore. Al momento è stato escluso l’intervento chirurgico, ma la stagione del calciatore potrebbe considerarsi già conclusa.

Dettagli dell’infortunio

Gaspar è stato costretto a lasciare il campo nei primi minuti della partita contro l’Inter, a causa di un problema al ginocchio.

Gli esami diagnostici hanno confermato la gravità del trauma: una distorsione con interessamento del collaterale mediale e una lesione parziale del crociato posteriore. La scelta dello staff medico è ricaduta su una terapia conservativa, evitando al momento l’intervento chirurgico, ma l’ipotesi di chiudere qui la stagione è concreta.

Implicazioni per il Lecce

L’assenza prolungata di Gaspar rappresenta un duro colpo per la retroguardia giallorossa, privata di un elemento centrale e affidabile. La decisione di optare per un recupero non chirurgico lascia aperta la possibilità di un rientro, ma i tempi restano incerti e la stagione potrebbe già dirsi compromessa per il difensore.

