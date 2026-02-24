Ruben Loftus‑Cheek è stato sottoposto a un intervento chirurgico per la riduzione e stabilizzazione di una frattura del processo alveolare della mascella. L’infortunio è occorso durante la partita contro il Parma. L’operazione, eseguita dal dottor Luca Autelitano presso il reparto di Chirurgia Maxillo‑Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo, si è conclusa con successo. Il centrocampista è stato dimesso e, secondo quanto comunicato dal Milan, osserverà un periodo di riposo di circa otto settimane.

Dettagli dell’infortunio e dell’intervento

Il trauma facciale è avvenuto durante il match contro il Parma, causando una frattura del processo alveolare della mascella. Il calciatore è stato ricoverato presso il reparto di Chirurgia Maxillo‑Facciale e Clinica Odontoiatrica dell’ASST Santi Paolo e Carlo. L’intervento di riduzione e stabilizzazione della frattura è stato eseguito dal dottor Luca Autelitano. Il comunicato ufficiale del Milan ha specificato che “l’operazione è perfettamente riuscita. Ruben sta bene ed è già stato dimesso”.

Prospettive di recupero

Il club rossonero stima un periodo di recupero di circa otto settimane. Durante questo lasso di tempo, Loftus‑Cheek non potrà scendere in campo.

Si tratta di un’assenza significativa per il Milan, che dovrà fare a meno del centrocampista in un momento cruciale della stagione.

Informazioni aggiuntive sul recupero

Dopo lo scontro, Loftus‑Cheek è stato portato via dal campo con un collare cervicale. L’intervento chirurgico si è svolto il giorno successivo all’infortunio. L’operazione è andata a buon fine, il giocatore è stato dimesso e il recupero è stimato in circa otto settimane.