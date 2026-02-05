Il Lecce si prepara ad affrontare l’Udinese in una sfida casalinga cruciale, con l’attenzione focalizzata sulle condizioni fisiche di Nikola Stulic. L’attaccante serbo ha interrotto il normale allenamento per dedicarsi a un lavoro differenziato, a causa di una forte contusione. Questo infortunio lo ha già costretto a saltare l’incontro precedente contro il Torino. La sua disponibilità per la prossima partita verrà valutata attentamente nei prossimi giorni.
Allenamento e situazione infortunati
La squadra, guidata da mister Eusebio Di Francesco, ha svolto una seduta pomeridiana presso il centro sportivo di Martignano.
Sia Stulic che Berisha hanno seguito un programma di allenamento personalizzato. Il centravanti serbo rimane in dubbio per la partita contro l’Udinese, mentre Berisha risulta ancora indisponibile.
Prospettive per la gara
Il Lecce è alla ricerca di un cambio di passo in classifica e intende sfruttare appieno il fattore campo. La potenziale presenza di Stulic, qualora riuscisse a recuperare in tempo, potrebbe rappresentare un elemento di notevole importanza per il reparto offensivo giallorosso. Tuttavia, la decisione definitiva riguardo alle sue condizioni fisiche verrà presa solo nei prossimi giorni, in base all’evoluzione del quadro clinico.
Valutazioni offensive
Anche nella giornata precedente, Stulic e Berisha hanno proseguito con il lavoro personalizzato.
Nel frattempo, Camarda è rimasto assente a causa della convalescenza post-operatoria a una spalla. Il tecnico Di Francesco dovrà quindi valutare con estrema attenzione le scelte offensive a sua disposizione in vista della 24ª giornata del campionato di Serie A.