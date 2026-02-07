Il Lecce si prepara ad affrontare l’Udinese in casa, nella partita in programma domenica alle 15, con l’obiettivo di invertire il trend in classifica. La squadra di Eusebio Di Francesco ha svolto un allenamento pomeridiano al centro sportivo di Martignano. L’attaccante Stulic e il centrocampista Berisha hanno lavorato a parte: il serbo, vittima di una forte contusione che lo ha già costretto a saltare la gara contro il Torino, resta in dubbio e le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni.

Probabili formazioni

Il Lecce dovrebbe scendere in campo con un modulo 4-2-3-1: Falcone tra i pali; difesa composta da Veiga, Siebert, Tiago Gabriel e Gallo; a centrocampo Ramadani e Coulibaly; sulla trequarti Pierotti, Gandelman e Banda a supporto dell’unica punta Cheddira.

In panchina Früchtl, Samooja, Ndaba, Sala, N’Dri, Perez, Gaspar, Fofana, Stulic, Ngom, Jean, Sottil, Kovac e Gorter. Non ci sono squalificati, ma risultano indisponibili Berisha e Camarda; tra i diffidati figura Banda.

L’Udinese dovrebbe rispondere con un 3-4-2-1: Okoye in porta; retroguardia formata da Kristensen, Solet e Bertola; a centrocampo Ehizibue, Miller, Karlstrom e Zemura; in attacco Atta e Ekkelenkamp alle spalle di Bayo. In panchina Nunziante, Sava, Padelli, Zarraga, Gueye, Zaniolo, Arizala e Camara. Anche per i friulani non ci sono squalificati, ma sono indisponibili Buksa, Piotrowski, Zanoli e Kamara; tra i diffidati figura Karlstrom. Dirigerà l’incontro l’arbitro Rapuano di Rimini.

Situazione indisponibili

Per il Lecce, le indisponibilità confermate riguardano Berisha e Camarda. Stulic è ancora acciaccato e in dubbio per la partita. Per l’Udinese, la lista degli assenti include Zanoli, Buksa, Piotrowski e Davies. La formazione prevista è in linea con le indicazioni emerse.