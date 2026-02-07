Durante il match tra Al‑Nassr e Al‑Ittihad, valido per la Saudi Pro League, i tifosi di entrambe le squadre hanno manifestato un insolito gesto di solidarietà nei confronti di Cristiano Ronaldo. L’attaccante portoghese, assente per protesta, è stato omaggiato al settimo minuto di gioco: gruppi di sostenitori hanno esposto striscioni con la scritta “7 Ronaldo”, mostrando supporto alla stella lusitana. Ronaldo ha nuovamente boicottato la partita in segno di dissenso dopo il trasferimento di Karim Benzema all’Al‑Hilal.

Il gesto dei tifosi ha evidenziato l’influenza e la popolarità di Ronaldo, nonostante la sua assenza dal campo.

La partita si è conclusa con la vittoria dell’Al‑Nassr per due a zero.

Il contesto della protesta di Ronaldo

La protesta di Cristiano Ronaldo è scaturita in seguito al trasferimento di Karim Benzema dall’Al‑Ittihad all’Al‑Hilal, club rivale e anch’esso controllato dal Fondo sovrano saudita (PIF). Ronaldo ha interpretato questa operazione come un segnale di squilibrio competitivo e di favoritismo verso l’Al‑Hilal, a discapito dell’Al‑Nassr. Per questo motivo, ha deciso di non giocare contro l’Al‑Riyadh e di interrompere gli allenamenti, minacciando di proseguire la protesta e valutando un possibile addio a fine stagione.

La risposta della Saudi Pro League

La Saudi Pro League ha reagito con una nota ufficiale, ribadendo che “ogni società opera in modo indipendente secondo le stesse regole” e che le decisioni su ingaggi, spese e strategie spettano esclusivamente ai club.

Il tutto all’interno di un quadro finanziario pensato per garantire sostenibilità ed equilibrio competitivo. Un portavoce della lega ha aggiunto che “Cristiano Ronaldo, come ogni giocatore d’élite, vuole vincere, ma nessun individuo, per quanto significativo, determina decisioni che vanno oltre il proprio club”.

Solidarietà dei tifosi per CR7

Durante la stessa partita, i tifosi hanno esposto bandiere con il volto di CR7 e cartelli con il suo numero di maglia, alzati in sincronia con il suo numero, a sottolineare la protesta collettiva per la sua assenza. La partita si è conclusa con un risultato di due a zero per l’Al‑Nassr.