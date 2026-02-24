Serse Cosmi, tecnico di 68 anni, è pronto a tornare in panchina dopo quattro anni di assenza. Sarà il nuovo allenatore della Salernitana, squadra che milita nel girone C di Serie C. La nomina giunge a seguito dell'esonero di Giuseppe Raffaele, deciso nel pomeriggio dopo la sconfitta interna contro il Monopoli. Cosmi è atteso in serata a Salerno e ha sottoscritto un contratto di quattro mesi, con scadenza fissata al 30 giugno.

Il contesto e le motivazioni della scelta

La decisione di affidare la guida tecnica a Cosmi è maturata dopo il recente ko interno con il Monopoli, evento che ha ulteriormente complicato la situazione della squadra.

La Salernitana, attualmente terza in classifica, si trova a 14 punti di distanza dalla capolista Benevento. Il direttore sportivo Daniele Faggiano ha evidenziato come la squadra dovrà ora giocarsi le proprie chance di promozione attraverso i play-off.

Lo staff e le prospettive immediate

Accanto a Cosmi dovrebbe affiancarlo Giuseppe Scurto, ex calciatore, che assumerà il ruolo di vice allenatore. Il tecnico umbro, con un passato significativo in Serie A alla guida di Perugia e Udinese, avrà il compito primario di rilanciare la formazione campana in vista della decisiva volata promozione.

Il ritorno di Cosmi e il contesto sportivo

Cosmi torna ad allenare in Italia dopo la sua ultima esperienza al Rijeka, in Croazia, nel 2022.

In precedenza, aveva guidato il Crotone in Serie A, senza tuttavia riuscire a evitarne la retrocessione. La sua nomina rappresenta una chiara scommessa sulla sua comprovata esperienza e sul consolidato rapporto professionale con il ds Faggiano, con cui aveva già collaborato a Trapani.

La Salernitana, reduce da due retrocessioni consecutive, punta ora con decisione a risalire la classifica e conquistare la promozione in Serie B tramite i play-off. Questo è l'obiettivo che Cosmi è chiamato a perseguire con la massima determinazione.