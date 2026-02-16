Il Napoli e la Roma si dividono la posta in palio al Maradona, con un pareggio per 2-2 che ha visto i giallorossi portarsi in vantaggio per due volte grazie alla doppietta di Malen, ma essere ripresi prima da Spinazzola e poi da Alisson Santos.

La cronaca del match

La partita si apre con un lampo della Roma: al 7’ Zaragoza serve Malen, che con un destro preciso batte Milinkovic-Savic e porta i giallorossi sull’1-0. Il Napoli reagisce e al 40’ trova il pari con Spinazzola, il cui tiro dalla distanza, deviato da Pisilli, sorprende Svilar. Nella ripresa, al 71’, la Roma torna avanti su rigore: Wesley viene atterrato da Rrahmani e Malen trasforma con freddezza, siglando la sua quinta rete in cinque partite.

Ma il Napoli non molla: all’82’ Alisson Santos, entrato dalla panchina, dribbla in area e con un potente destro batte Svilar, fissando il risultato sul 2-2.

Impatto e contesto

La reazione del Napoli consente alla squadra di Conte di mantenere l’imbattibilità casalinga al Maradona, estesa a ventiquattro partite. La Roma, nonostante la doppietta di Malen, non riesce a capitalizzare i vantaggi e vede sfumare due volte la vittoria.

Valore in chiave classifica

Il pareggio assume un valore importante in chiave classifica: il Napoli resta terzo con cinquanta punti, mantenendo un margine di tre lunghezze sulla Roma, ferma a quarantasette, e di quattro sulla Juventus. Il risultato, dunque, rafforza la posizione dei partenopei nella corsa alla Champions League.

Alisson Santos, arrivato a gennaio dallo Sporting Lisbona, si conferma decisivo: il suo ingresso ha cambiato volto alla partita, permettendo al Napoli di evitare una sconfitta che sarebbe stata pesante in ottica europea.