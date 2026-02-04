Il Milan espugna il Dall’Ara con un netto 3-0 contro il Bologna, rilanciando con decisione le proprie ambizioni nel campionato. La squadra rossonera ha messo a segno il vantaggio nel corso della prima frazione di gioco, per poi raddoppiare prima del fischio d’intervallo. Nella seconda metà della partita, il Milan ha definitivamente chiuso i conti, raggiungendo così quota cinquanta punti in classifica. Il distacco dalla capolista Inter si riduce a cinque lunghezze, mentre il vantaggio sul Napoli sale a quattro punti.

Una prova di forza in trasferta

Il Milan ha mostrato un netto predominio nel corso della contesa fin dalle prime battute, esibendo una notevole solidità e concretezza. Nonostante alcune assenze di rilievo, la squadra è riuscita a imporsi con autorevolezza, chiudendo il primo tempo con un doppio vantaggio che ha di fatto indirizzato l’esito della gara. Nella ripresa, i rossoneri hanno gestito con oculatezza il risultato acquisito, trovando anche la terza rete che ha suggellato una prestazione complessivamente convincente.

Momento difficile per il Bologna

Per il Bologna, questo risultato segna il quinto ko interno nelle ultime sei gare disputate. Si tratta di un momento particolarmente difficile che allontana ulteriormente la squadra dalla zona valida per l’accesso alle competizioni europee.

I rossoblù rimangono fermi a trenta punti, distanti dalla zona di vertice della classifica e mostrando poche risposte sul campo.

La chiave della partita

Il Milan ha saputo approfittare delle evidenti fragilità difensive del Bologna, squadra che ha incassato gol in ben sedici delle ultime diciassette partite casalinghe. La vittoria rossonera è stata caratterizzata da una vera e propria prova di forza che permette alla squadra di rilanciarsi nella corsa al titolo. Il Bologna, al contrario, appare ormai lontano dalle ambizioni europee, confermando un periodo di difficoltà.