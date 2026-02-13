Arianna Fontana è stata festeggiata a Milano, presso la sede di Casa Italia alla Triennale, per aver conquistato la medaglia d’argento nei 500 metri dello short track. Questo prestigioso riconoscimento rappresenta la sua tredicesima medaglia olimpica, un risultato che le ha permesso di eguagliare il record storico di Edoardo Mangiarotti. Ad accoglierla, il presidente del CONI, Luciano Buonfiglio.

Un traguardo storico per lo sport italiano

Con l’argento nei 500 m dello short track, Arianna Fontana ha raggiunto un risultato straordinario, portando a tredici il totale delle sue medaglie olimpiche.

Questo le consente di eguagliare il primato detenuto da Edoardo Mangiarotti, un vero e proprio simbolo dello sport italiano. Il riconoscimento è avvenuto nella sede milanese di Casa Italia, dove l’atleta è stata accolta con grande entusiasmo dal numero uno del CONI.

La celebrazione nella cornice della Triennale

La festa si è svolta alla Triennale di Milano, un luogo che ha rappresentato il cuore pulsante della delegazione azzurra durante i recenti Giochi. Fontana, reduce da una gara intensa e combattuta, ha trovato in questo contesto un momento di celebrazione istituzionale e sportiva, suggellato dalla presenza del presidente del CONI, a testimonianza dell’importanza del suo successo.

Il palmarès e il contesto olimpico di Arianna Fontana

Arianna Fontana si conferma una delle atlete italiane più decorate nella storia dei Giochi invernali. La sua carriera, che abbraccia sei edizioni olimpiche, dal debutto a Torino 2006 fino alla prospettiva di Milano‑Cortina 2026, è costellata di successi. Il suo palmarès, arricchito da medaglie nello short track e nella staffetta mista, testimonia la sua longevità e versatilità. La celebrazione a Casa Italia assume un valore simbolico, riconoscendo il suo ruolo centrale nella spedizione azzurra, in un’edizione dei Giochi che vede l’Italia ospitare l’evento con la delegazione più numerosa di sempre.