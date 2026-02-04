Raffaele Palladino, allenatore dell’Atalanta, ha presentato la sfida di Coppa Italia contro la Juventus, in programma domani sera a Bergamo, definendola “una partita affascinante” e sottolineando l’importanza della competizione per la sua squadra.

La vigilia di Coppa Italia

“Giochiamo davanti al nostro pubblico, vogliamo essere competitivi contro una squadra piena di campioni e daremo tutto per passare il turno”, ha dichiarato Palladino ai microfoni di Sport Mediaset. Ha poi aggiunto: “Affrontiamo un avversario in crescita, una grande realtà, che ha raggiunto una consapevolezza importante anche per merito del grande lavoro di Spalletti”.

Ha concluso: “È una partita affascinante in una competizione a cui noi teniamo molto. Le possibili assenze nella Juventus? Personalmente, per come vedo io il calcio, preferisco giocare contro i migliori”.

Il contesto della sfida

La partita, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, rappresenta un momento cruciale per l’Atalanta. La squadra intende sfruttare il fattore campo e la determinazione mostrata dal tecnico per superare un avversario in evidente crescita sotto la guida di Spalletti.

La preparazione della Juventus

La Juventus si presenta a Bergamo con una rosa in salute e ben preparata, frutto di una gestione attenta da parte dello staff tecnico. L’allenatore nerazzurro ha espresso rispetto per il lavoro svolto da Spalletti, riconoscendo nella squadra bianconera un avversario di valore e in fase di consolidamento.