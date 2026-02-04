Noa Lang, nuovo giocatore del Galatasaray, è stato intervistato da ESPN e parlando della sfida dei sedicesimi di Champions League che vedrà il club turco vedersela con la Juventus ha detto: "Playoff di Champions contro i bianconeri? Ho battuto la Juventus sia con il Napoli che con il PSV. Spero di eliminarli anche con il Galatasaray. L’atmosfera oggi era davvero speciale, ma sono sicuro che sarà ancora migliore contro la Juventus. Non vedo l’ora“.

Lang e il suo addio al Napoli

Lang ha poi chiarito di non aver mai trovato una reale sintonia con l’allenatore del Napoli Antonio Conte, preferendo tuttavia non soffermarsi troppo sull’argomento.

Ha sottolineato come, soprattutto nei Paesi Bassi, si tenda spesso ad attribuirgli responsabilità che, a suo avviso, non riflettono pienamente la realtà dei fatti. Ha poi ribadito di nutrire il massimo rispetto per il club con cui era legato contrattualmente e di aver mantenuto rapporti positivi con la maggior parte delle persone all’interno della società partenopea.

Riguardo al trasferimento al Galatasaray, Lang ha spiegato che si è trattato di una scelta maturata gradualmente. Ha escluso di essere un calciatore incline a cambiare squadra dopo pochi mesi e ha ricordato come, all’interno del Napoli, la stragrande maggioranza dell’ambiente fosse contraria a una sua partenza. Si è detto ben integrato nel gruppo, costantemente impegnato negli allenamenti e convinto delle proprie prestazioni, pur a fronte di critiche che non condivideva.

Dal punto di vista tattico, il giocatore ha ritenuto di essersi adattato adeguatamente allo stile di gioco proposto, pur evidenziando la sensazione di non essere stato trattato con la necessaria equità. In un primo momento aveva valutato l’ipotesi di restare e lottare per ritagliarsi maggiore spazio, ma la prospettiva dei prossimi Mondiali ha avuto un peso determinante nella decisione finale, orientandolo verso una scelta ritenuta più funzionale al prosieguo della sua carriera.

Lang e un rapporto con Conte mai nato

Quelle di Lang non sono le prime parole contro Conte. Il calciatore aveva già parlato in questi termini del leccese: "Ogni calciatore vuole giocare. Non so cos'altro fare. È meglio non dire nulla.

Ho firmato un contratto qui e devo accettarlo così com'è. Non ho altra scelta. Conte? Ci ho parlato una volta, ma ora la partita è più rilevante". Parole dette da Lang dopo il 6 a 2 incassato dal Napoli col PSV in Champions