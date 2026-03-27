L'Italia ha conquistato una vittoria cruciale per 2-0 contro l'Irlanda del Nord, assicurandosi l'accesso alla finale del play-off per il Mondiale. La partita, disputata a Bergamo, ha visto gli Azzurri imporsi grazie a due reti decisive realizzate nel secondo tempo: all'undicesimo minuto da Tonali e al trentacinquesimo minuto da Kean. Questo successo proietta la Nazionale verso l'ultimo atto di qualificazione.

Il successo decisivo a Bergamo

La semifinale si è svolta a Bergamo, dove la Nazionale italiana ha trovato la via del gol solo nella ripresa.

Dopo un primo tempo senza reti, Tonali ha aperto le marcature all'undicesimo minuto. Successivamente, Kean ha raddoppiato al trentacinquesimo minuto, mettendo al sicuro il risultato e garantendo agli Azzurri il pass per la finale. La prestazione nel secondo tempo è stata fondamentale.

Verso la finale mondiale

Con questa vittoria, l'Italia si prepara ad affrontare l'ultimo e decisivo impegno. La Nazionale scenderà in campo nella finale del play-off contro la vincente della sfida tra Galles e Bosnia. Questa partita finale rappresenterà l'appuntamento cruciale per la qualificazione al Mondiale, un vero e proprio spareggio che determinerà l'accesso alla fase finale del torneo internazionale.

Il percorso dei play-off e la sede strategica

Il cammino di qualificazione ai play-off è iniziato con il sorteggio a Zurigo, che ha assegnato all'Italia l'Irlanda del Nord come avversaria per la semifinale del 26 marzo a Bergamo. In caso di successo, la Nazionale avrebbe affrontato in trasferta la vincente tra Galles e Bosnia, in una finale prevista per il 31 marzo. La scelta di Bergamo è stata strategica per assicurare agli Azzurri un ambiente favorevole e sfruttare il fattore campo, massimizzando il supporto dei tifosi per il Mondiale.