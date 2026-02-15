Il Parma ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l’attaccante argentino Mateo Pellegrino, estendendo l’accordo fino al 2030. L’annuncio, diffuso attraverso i canali ufficiali del club, evidenzia la significatività di questa intesa per le prospettive future della squadra.

Pellegrino, riconosciuto come uno dei giovani più promettenti all’interno della rosa, ha manifestato la propria soddisfazione per il prolungamento: “Abbiamo un obiettivo da raggiungere insieme, e siamo concentrati su questo perché vogliamo regalare altre gioie ai nostri tifosi”.

Il club gialloblù ha così assicurato la permanenza del suo giovane talento, garantendosi le prestazioni dell’attaccante per le prossime stagioni. Questo rinnovo simboleggia un chiaro segnale di fiducia e di continuità nel progetto tecnico societario, volto a valorizzare i giovani e a costruire una squadra competitiva per il futuro.

Il valore strategico del rinnovo per il Parma

La decisione di estendere il contratto di Pellegrino fino al 2030 sottolinea la volontà del Parma di investire sui talenti emergenti e di garantire stabilità al proprio organico. L’attaccante argentino, giunto in gialloblù dopo la chiusura della finestra di mercato invernale, è stato descritto dal club come un vero e proprio “colpo” per la squadra.

Le dichiarazioni di Pellegrino e la visione del club

Pellegrino ha accolto con entusiasmo il rinnovo, ponendo l’accento sull’importanza del lavoro di squadra e sull’obiettivo condiviso di raggiungere nuovi traguardi per il Parma e la sua tifoseria. La società, dal canto suo, ha ribadito la centralità del giovane attaccante nel progetto sportivo dei prossimi anni, confermando la sua importanza strategica per il futuro del club.