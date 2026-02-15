Le polemiche non si spengono dopo Inter-Juventus e il dibattito sull’arbitraggio continua ad animare tifosi e addetti ai lavori. A riaccendere la discussione è stato Romeo Agresti, intervenuto sul suo canale YouTube con parole molto nette: “Sono fatti che hanno visto la Juventus subire dei torti arbitrali enormi con conseguenti punti persi”. Un’affermazione che fotografa il sentimento diffuso nell’ambiente bianconero, convinto di essere stato penalizzato in più di un episodio chiave nel corso della sfida di San Siro.Secondo il giornalista, non si tratta di una semplice recriminazione da post partita, ma di una sequenza di decisioni che avrebbero inciso in maniera concreta sull’andamento del campionato bianconero.

Il caso Bastoni e l’analisi di Agresti

Entrando nel dettaglio, Agresti ha posto l’attenzione su un episodio specifico, quello legato al secondo giallo comminato a Kalulu e all’atteggiamento di Bastoni. Le sue parole non lasciano spazio a interpretazioni: “Aggiungo solo due cose, non voglio troppo guardare in casa altrui, anche perché questo è bene spiegarlo, non è un discorso di Juve contro Inter, questo è un discorso di quanto sia stata penalizzata la Juventus. tra le varie occasioni ieri a San Siro contro l’Inter. Poi però guardo l’atteggiamento di Bastoni, un atteggiamento altamente antisportivo. Tant’è che ho letto sui social tanti tifosi di squadre differenti rispetto a Inter e Juve con alcuni che dicono: “Io Bastoni in nazionale non lo voglio vedere, uno che si comporta in questa maniera.” Quell’esultanza è patetica.

Simuli e godi. Una roba così è inguardabile”.

Parole forti, che evidenziano come il tema non sia soltanto tecnico o regolamentare, ma anche legato al comportamento in campo. L’episodio ha acceso un confronto acceso anche sui social, dove tifosi di diverse squadre hanno commentato quanto accaduto, alimentando un clima già teso per le decisioni arbitrali contestate.

Tensione in tribuna e clima rovente

Se in campo la sfida è stata intensa, sugli spalti il clima non è stato da meno. Dopo il terzo gol dell’Inter, la tensione è esplosa anche in tribuna, con parole poco gentili indirizzate a Damien Comolli e François Modesto. Il direttore tecnico bianconero è stato coinvolto in alcuni battibecchi con tifosi nerazzurri, mentre poco dopo è intervenuto anche l’amministratore delegato juventino dopo aver sentito ciò che veniva detto dai sostenitori interisti.

Gli animi, però, erano ormai incandescenti. La dirigenza della Juventus è stata presa di mira in modo pesante, con insulti che hanno reso l’atmosfera ancora più elettrica. Modesto e Comolli, bersaglio di attacchi verbali continui, hanno dovuto lasciare la tribuna di San Siro per evitare ulteriori tensioni. Una scena che racconta quanto fosse alta la temperatura emotiva di una serata già segnata dalle polemiche.

Nel post gara, l’ad bianconero, insieme a Chiellini, ha espresso tutto il disappunto per quello che viene ritenuto l’ennesimo errore arbitrale ai danni della Juventus. La sensazione, in casa bianconera, è che gli episodi sfavorevoli stiano diventando una costante difficile da accettare. E mentre il campionato prosegue, il caso Inter-Juventus rischia di lasciare strascichi ancora a lungo.