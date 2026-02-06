La Roma affronta un nuovo contrattempo in infermeria con l'infortunio di Robinio Vaz. Il giovanissimo attaccante francese è stato fermato da una lesione muscolare e salterà la prossima partita casalinga contro il Cagliari.

Oltre a Vaz, la squadra deve già fare i conti con le assenze di Koné, Dovbyk, Ferguson e Dybala, che proseguono il loro lavoro differenziato a Trigoria. A questi si aggiungono Hermoso, fermato da una contusione al piede, e Venturino, alle prese con l'influenza. Per il giovane Vaz si prospetta uno stop di almeno due settimane.

Dettagli dell’infortunio

Gli accertamenti medici a cui è stato sottoposto Vaz hanno confermato una lesione di primo grado al soleo della gamba sinistra. Questo tipo di infortunio esclude il giocatore dalla gara di lunedì prossimo contro il Cagliari.

Situazione attuale e prospettive

L'infermeria affollata sta complicando significativamente i piani tattici per la sfida imminente. Mentre Vaz è ufficialmente indisponibile, la dirigenza e lo staff tecnico sperano di poter recuperare almeno Hermoso e Venturino per la partita contro il Cagliari.

Prospettive future

La sequenza di infortuni nella rosa della Roma desta preoccupazione in vista della partita contro il Cagliari. La condizione di Vaz sarà oggetto di monitoraggio nei prossimi giorni, mentre per gli altri giocatori in dubbio si valuterà un eventuale recupero all'ultimo minuto, se le condizioni fisiche lo permetteranno, per far fronte all'emergenza.