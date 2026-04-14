Il 4 maggio, le nazionali italiane di tennis, maschili e femminili, saranno ricevute al Quirinale dal Presidente della Repubblica. L'annuncio è stato dato da Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP), durante la presentazione degli Internazionali di Roma, evento in corso al Foro Italico.

«Il 4 maggio saremo al Quirinale dal Presidente della Repubblica con le nazionali maschili e femminili di Coppa Davis e BJK Cup», ha dichiarato Binaghi. Questo appuntamento rappresenta un riconoscimento significativo per i risultati ottenuti dalle due squadre nelle competizioni internazionali.

È un momento di orgoglio e celebrazione per il movimento tennistico nazionale, premiando l'impegno di atleti e federazioni.

Le nazionali di tennis ricevute dal Presidente

La visita al Quirinale si inserisce in un periodo di crescente attenzione per il tennis italiano. Negli ultimi anni, le rappresentative nazionali si sono distinte con prestazioni di alto livello, maschili e femminili, conquistando ammirazione e attenzione delle istituzioni. L'iniziativa della Federazione mira a valorizzare questi successi sportivi e a rafforzare il legame tra sport e istituzioni, sottolineando l'importanza dello sport come veicolo di valori.

Gli Internazionali di Roma: un palcoscenico d'eccellenza

Gli Internazionali di Roma, cornice dell'annuncio di Binaghi, si confermano uno degli eventi più prestigiosi del calendario tennistico internazionale.

La manifestazione, ospitata nella cornice del Foro Italico, è un punto di riferimento per appassionati e professionisti. Ogni anno, attira i migliori giocatori e giocatrici del circuito mondiale, offrendo uno spettacolo di alto livello e contribuendo alla promozione del tennis. Per i talenti italiani, gli Internazionali rappresentano una vetrina fondamentale, un'opportunità per confrontarsi con i campioni internazionali e mostrare il proprio valore davanti a un pubblico appassionato.