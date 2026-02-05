La giornata di oggi ha regalato ai tifosi della Roma una notizia capace di riaccendere emozioni mai sopite. Claudio Ranieri, attuale consigliere della famiglia Friedkin, ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Sky Sport che ha subito fatto rumore nell’ambiente giallorosso. Tra i vari temi affrontati dal dirigente, uno in particolare ha catalizzato l’attenzione generale: il possibile ritorno di Francesco Totti all’interno della società. Un’ipotesi che, fino a poco tempo fa, sembrava soltanto un desiderio romantico dei tifosi e che oggi, invece, assume contorni decisamente più concreti.

Ranieri allo scoperto: “I Friedkin ci stanno pensando seriamente”

Nel corso dell’intervista, Ranieri ha quindi rivelato: “I Friedkin ci stanno pensando seriamente. Mi auguro che Francesco possa essere davvero utile alla Roma perché è un pezzo del club”, ha affermato l’ex allenatore, confermando come la proprietà americana stia valutando con attenzione l’idea di riportare l’ex capitano giallorosso all’interno del club. Una frase semplice ma pesantissima, che apre scenari suggestivi e carichi di significato. Per la tifoseria romanista, Totti non è stato soltanto un calciatore, ma un simbolo identitario, una bandiera capace di incarnare i valori e l’appartenenza alla maglia. Il suo ritorno, in qualsiasi ruolo dirigenziale o rappresentativo, verrebbe vissuto come una sorta di ricucitura con il passato e come un segnale forte di continuità con la storia del club.

Totti e la richiesta di un ruolo operativo

Secondo quanto filtra, l’eventuale ritorno di Francesco Totti non sarebbe legato a un ruolo puramente rappresentativo. L’ex capitano ha sempre sostenuto, anche in passato, di voler ricoprire una mansione operativa e centrale all’interno della società giallorossa. Proprio per questo, l’ipotesi più concreta porta al ruolo di direttore tecnico del club. Una figura chiave, chiamata a lavorare a stretto contatto con il direttore sportivo, intervenendo nelle scelte strategiche legate ai giocatori e contribuendo alla definizione dei profili da attenzionare sul mercato. Totti diventerebbe così un punto di raccordo tra area tecnica e dirigenza, mettendo a disposizione la sua competenza calcistica, la profonda conoscenza dell’ambiente e una visione maturata in anni di campo ad altissimo livello.